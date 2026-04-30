W skrócie Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące partii panierowanych polędwiczek z kurczaka "DUDA", w której wykryto bakterię Listeria monocytogenes.

Producent CEDROB SA wdrożył procedurę wycofywania wskazanej partii i przeprowadził działania naprawcze oraz dodatkowe badania.

GIS zalecił, by nie spożywać tej partii produktu, a w razie wystąpienia objawów choroby skontaktować się z lekarzem.

Jak poinformowano w komunikacie, obecność bakterii wykryto podczas urzędowej kontroli prowadzonej przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Listeria monocytogenes została stwierdzona w trzech z pięciu przebadanych próbek produktu.

Chodzi o produkt: "DUDA Polędwiczki z kurczaka panierowane łagodne. Opakowanie XXL, 540 g".

Ostrzeżenie dotyczy partii o numerze 2604014201 z terminem przydatności do spożycia do 3 maja 2026 roku. Producentem jest spółka CEDROB SA.

Ostrzeżenie GIS. Wycofanie całej partii po wykryciu bakterii w produkcie

Producent poinformował o wdrożeniu procedury wycofywania wskazanej partii z rynku. Firma przeprowadziła również działania naprawcze, obejmujące dokładne mycie i dezynfekcję pomieszczeń produkcyjnych oraz magazynowych. Wykonano także badania środowiskowe urządzeń i powierzchni wykorzystywanych w zakładzie.

Jak zaznaczono w komunikacie, zgodnie z informacją znajdującą się na opakowaniu produkt miał być przeznaczony do dalszej obróbki termicznej przed spożyciem. Mimo to producent zdecydował o wycofaniu całej partii z uwagi na możliwość zakażenia wtórnego.

Dodatkowo przedsiębiorca przeprowadził badania tej partii oraz innych produktów znajdujących się jeszcze w magazynach.

Służby kontrolują zakład. GIS wydał zalecenia dla klientów

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pszczynie nadzorujący producenta podjął działania mające zweryfikować skuteczność wdrożonych procedur naprawczych. Na czwartek zaplanowano kontrolę zakładu, obejmującą m.in. ocenę warunków higienicznych oraz analizę wyników badań przeprowadzonych przez producenta.

Proces wycofywania produktu monitorują również organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

GIS zaapelował do konsumentów, aby nie spożywali produktu wskazanego w komunikacie. Osoby, u których po spożyciu mogą pojawić się objawy choroby, powinny skontaktować się z lekarzem.

Listerioza to choroba wywoływana przez bakterie Listeria monocytogenes. Szczególnie niebezpieczna może być dla kobiet w ciąży, osób starszych oraz osób z obniżoną odpornością. Objawy mogą obejmować m.in. gorączkę, bóle mięśni, nudności czy biegunkę.

