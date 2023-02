Sprawa ma swój początek w pierwszej połowie grudnia ubiegłego roku, kiedy to zatrzymany, Paweł K. opublikował groźby skierowane w stronę ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

"Musimy zrobić ostrą akcję i to bez przebaczenia. Ten s..., ten bydlak, ten ludobójca, k..., je... on nie może czuć się spokojnie, on nie ma już głowy, tylko, k... o tym nie wie. To nie jest pytanie "czy", tylko "kiedy" - cytuje Pawła K. Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

To właśnie działacze z OMZRiK zawiadomił służby o działaniach Pawła K. "Złożymy wniosek o zatrzymanie mężczyzny, jako osoby zagrażającej porządkowi publicznemu" - podano.

Paweł K. to lider poznańskiej grupy "Mur Przytomnych" należącej do ogólnopolskiej "Rady Kamrackiej".

Zatrzymanie Pawła K. w Poznaniu

We wtorek wielkopolska policja poinformowała, że funkcjonariusze z KWP w Poznaniu zatrzymali poszukiwanego od grudnia Pawła K.

"Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zatrzymali mężczyznę, który w grudniu 2022 roku podczas publicznej transmisji internetowej nawoływał do zabójstwa Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego. Podczas tej samej transmisji groził mu także śmiercią" - czytamy w komunikacie.

Dodano, że zebrane materiały dały podstawy do wszczęcia postępowania karnego. Wniosek o jego wszczęcie śledztwa został złożony do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

"W oparciu o materiał dowodowy prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu wydał nakaz zatrzymania 48-letniego Pawła K. i doprowadzenia go na przesłuchanie. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 5 lat więzienia" - podaje policja.

Paweł K. usłyszał zarzuty, w tym podżegania do zabójstwa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Sąd zdecydował o objęciu go trzymiesięcznym aresztem.

OMZRiK: Paweł K. miał w domu prywatne adresy polityków

Na profilu OMZRiK pojawił się wpis informujący o zatrzymaniu Pawła K., jak podano "W mieszkaniu Pawła K. policjanci znaleźli pendrive, na którym zapisane były prywatne adresy zamieszkania kilkudziesięciu polityków różnych partii".

"Wśród nich adres ministra Niedzielskiego. Policjanci potwierdzają, że adresy są zgodne z rzeczywistością, nie można więc wykluczyć zagrożenia dla innych osób" - dodano.

Ośrodek podaje też, że "sąd na niejawnym posiedzeniu uznał, że istnieje realne ryzyko popełnienia przestępstwa przez Pawła K., czyli że zdaniem sądu mógłby planować atak na ministra".



Informacji opublikowanych przez organizację pozarządową nie potwierdzono w policyjnym komunikacie.