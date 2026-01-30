W skrócie Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali w styczniu we Wrocławiu 50-letniego mężczyznę podejrzanego o grożenie wicepremierowi Krzysztofowi Gawkowskiemu śmiercią.

W mieszkaniu zatrzymanego zabezpieczono nielegalną broń palną, amunicję oraz materiały wybuchowe i łatwopalne.

Mężczyzna usłyszał trzy zarzuty, nie przyznał się do winy i został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Karolina Stocka-Mycek przekazała w piątek, że 50-letni mężczyzna został zatrzymany 19 stycznia we Wrocławiu, a w ujęciu podejrzanego brali udział funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Krzysztof K. jest podejrzany o popełnienie trzech przestępstw. Mężczyzna miał 16 stycznia grozić ministrowi cyfryzacji Krzysztofowi Gawkowskiemu śmiercią.

- Zrobił to, umieszczając wpis na portalu X - powiedziała prok. Stocka-Mycek.

50-latek groził wicepremierowi. Miał materiały wybuchowe

50-latek miał grozić ministrowi, że "spali go żywcem". Wpis umieścił pod wpisem Gawkowskiego, który napisał, że Polska ma obowiązek uznawać małżeństwa osób tej samej płci zawarte legalnie w innych krajach UE. "To prawo, które musimy i chcemy stosować - wyrok TSUE jest jasny" - stwierdził szef MC.

Policjanci przeszukali miejsce, w którym przebywał mężczyzna i zabezpieczyli tam nielegalne przedmioty.

Prokurator zarzucił mężczyźnie również nielegalne posiadanie broni palnej, amunicji oraz tzw. koktajli Mołotowa. 50-latek jest również podejrzany o wytwarzanie materiałów wybuchowych o cechach czarnego prochu.

50-latek usłyszał trzy zarzuty. Nie przyznał się do winy

Sprawca gróźb kierowanych w stronę wicepremiera został już przesłuchany. Złożył oryginalne wyjaśnienia.

- Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Stwierdził, że jego celem nie było wystraszenie osoby pokrzywdzonej; mówił, że nie wiedział, że na posiadanie broni i amunicji wymagane jest pozwolenie, a proch wytwarzał dla zabawy - powiedziała prokurator.

Decyzją sądu 50-latek został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.

Gawkowski podziękował służbom. "Przemoc nie może być formą politycznej rozgrywki"

Do informacji o zatrzymaniu mężczyzny odniósł się sam wicepremier. Gawkowski podziękował służbom za sprawną pracę.

"Dziękuję służbom za zdecydowane działania, które powstrzymały realne zagrożenie. To dowód wysokiej gotowości i profesjonalizmu służb państwa. Sprawa jest w rękach organów ścigania i będzie wyjaśniana zgodnie z prawem" - napisał na platformie X minister cyfryzacji.

Polityk zaapelował w swoim wpisie o niemieszanie polityki z przemocą, agresją słowną i fizyczną.

"Proszę, abyśmy wszyscy - niezależnie od poglądów - pamiętali, że przemoc i groźby nigdy nie mogą być formą politycznej rozgrywki i życia publicznego. Różnice poglądów rozstrzygamy poprzez rozmowę i demokratyczne procedury, nigdy siłą" - czytamy we wpisie wicepremiera.

