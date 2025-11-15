W skrócie Policja zatrzymała 19-latka w sprawie gróźb karalnych wobec prezydenta Karola Nawrockiego.

Powodem zatrzymania był wpis na platformie X z fotografią pistoletu i groźbą pod zdjęciem prezydenta.

Policja oraz przedstawiciele MSWiA poinformowali o toczącym się postępowaniu i możliwych konsekwencjach prawnych.

Nowy komunikat policji w sprawie gróźb karalnych pod adresem Karola Nawrockiego pojawił się w sieci w sobotę wieczorem.

Groźby karalne pod adresem prezydenta Karola Nawrockiego. Policja zatrzymała 19-latka

Stołeczni policjanci powiadomili, że zatrzymali mężczyznę mającego związek z kierowaniem gróźb karalnych wobec prezydenta RP.

"To 19-letni obywatel Polski, mieszkaniec powiatu otwockiego" - przekazano w komunikacie. Mundurowi podkreślili, że sprawa dotyczy przestępstwa z art. 190 par.1 kk, za które grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

Czynności w tej sprawie są w toku. Informacje o zatrzymaniu 19-latka przekazali także szef MSWiA Marcin Kierwiński oraz rzeczniczka resortu Karolina Gałecka.

Groźby wobec Karola Nawrockiego. Chodzi o zdjęcie i komentarz pod fotografią prezydenta

Sprawa ma związek ze zdjęciem, jakie pojawiło się na platformie X. Do jednego z wpisów dołączono fotografię pistoletu i podpis "do zobaczenia, Karolku". Był to komentarz do zdjęcia Karola Nawrockiego na profilu "Łączy nas Piłka", zarządzanym przez PZPN.

Wcześniej prezydent Polski pojawił się na Stadionie Narodowym, aby obejrzeć mecz Polska - Holandia.

Chociaż oryginalny wpis został usunięty, w mediach zaczęto rozpowszechniać zrzuty ekranu postu.

W sobotę rano policja, która informowała, że niezwłocznie podjęła działania w tej sprawie, dodała, że to samo zdjęcie z pistoletem było już wcześniej publikowane w innym kontekście w innych serwisach społecznościowych.

