Komenda Stołeczna Policji prowadzi czynności związane z wpisem na platformie X, który miał stanowić groźbę wobec prezydenta.

Mecz Polska - Holandia. Komentarz pod zdjęciem prezydenta Karola Nawrockiego

Chodzi o wpis z ilustracją pistoletu i podpisem "do zobaczenia Karolku", który był komentarzem do zamieszczonej fotografii Nawrockiego na profilu "Łączy nas Piłka", zarządzanym przez PZPN. Nawrocki pojawił się na Stadionie Narodowym, żeby obejrzeć mecz Polska - Holandia.

Usunięty później wpis został zamieszczony w piątek wieczorem przez jednego z użytkowników portalu X.

Zrzuty ekranu przedstawiające usunięty wpis anonimowego użytkownika można jednak znaleźć na portalach internetowych, m.in. wp.pl czy portalu Telewizji Republika.

Komunikat policji. Podjęto czynności w sprawie

W sobotę rano Komenda Stołeczna Policji zapewniła, że "niezwłocznie po pozyskaniu informacji związanych z wpisem na platformie X podjęła czynności w tej sprawie". "Pozostają one w toku" - czytamy.

Jak dodano, zdjęcie z pistoletem, które wykorzystano w usuniętym poście z groźbą wobec prezydenta, było wcześniej publikowane w innym kontekście, na innych stronach i w serwisach społecznościowych.

