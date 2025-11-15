Groźby wobec prezydenta Nawrockiego. "Do zobaczenia Karolku"

Artur Pokorski

Zdjęcie z pistoletem, opatrzone podpisem - "do zobaczenia Karolku", znalazło się w komentarzach pod wpisem w mediach społecznościowych. Prezydent Karol Nawrocki przebywał wówczas na meczu Polska - Holandia. Policja poinformowała, że są prowadzone czynności w tej sprawie.

Prezydent Karol Nawrocki z synem Antonim na trybunach Stadionu Narodowego
Prezydent Karol Nawrocki z synem Antonim na trybunach Stadionu NarodowegoPiotr NowakPAP

Komenda Stołeczna Policji prowadzi czynności związane z wpisem na platformie X, który miał stanowić groźbę wobec prezydenta.

Mecz Polska - Holandia. Komentarz pod zdjęciem prezydenta Karola Nawrockiego

Chodzi o wpis z ilustracją pistoletu i podpisem "do zobaczenia Karolku", który był komentarzem do zamieszczonej fotografii Nawrockiego na profilu "Łączy nas Piłka", zarządzanym przez PZPN. Nawrocki pojawił się na Stadionie Narodowym, żeby obejrzeć mecz Polska - Holandia.

Usunięty później wpis został zamieszczony w piątek wieczorem przez jednego z użytkowników portalu X.

    Zrzuty ekranu przedstawiające usunięty wpis anonimowego użytkownika można jednak znaleźć na portalach internetowych, m.in. wp.pl czy portalu Telewizji Republika.

    Komunikat policji. Podjęto czynności w sprawie

    W sobotę rano Komenda Stołeczna Policji zapewniła, że "niezwłocznie po pozyskaniu informacji związanych z wpisem na platformie X podjęła czynności w tej sprawie". "Pozostają one w toku" - czytamy.

    Jak dodano, zdjęcie z pistoletem, które wykorzystano w usuniętym poście z groźbą wobec prezydenta, było wcześniej publikowane w innym kontekście, na innych stronach i w serwisach społecznościowych.

