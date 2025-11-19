W skrócie Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o kolejnym przypadku gróźb wobec prezydenta Karola Nawrockiego w mediach społecznościowych.

To kolejny taki przypadek. Wcześniej policja zatrzymała 19-latka, który kierował groźby karalne pod adresem prezydenta.

Resort przekonuje, że takie wpisy są zgłaszane do moderacji platform i odpowiednich służb.

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował o kolejnym przypadku wpisu w mediach społecznościowych z groźbami wobec najważniejszych osób w państwie.

Marek Gieorgica z Ministerstwa Cyfryzacji przekazał, że groźby we wpisie skierowane były wobec prezydenta Karola Nawrockiego.

Groźby wobec Karola Nawrockiego. Minister reaguje. "Nie ma zgody"

"Nie ma zgody na łamanie prawa w sieci! Na bieżąco zgłaszamy do platform społecznościowych wszelkie nielegalne treści. Szczególnie te z groźbami wobec najważniejszych osób w państwie - jak Prezydent RP. Dziś mieliśmy kolejny taki przypadek" - przekazał w środę w godzinach wieczornych na X wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Jak stwierdził, obecnie moderacja platform decyduje, czy takie treści znikną i jak szybko się to stanie.

"Dlatego pracujemy nad wdrożeniem aktu o usługach cyfrowych - DSA - aby treści nielegalne były szybko usuwane. Ustawa jest na końcówce prac sejmowych. Niebawem trafi do podpisu prezydenta" - wskazał.

"Nawoływał do zamachu". Resort o groźbach wobec prezydenta

Marek Gieorgica z Ministerstwa Cyfryzacji w rozmowie z PAP wyjaśnił, że chodzi o wpis na platformie X, w którym użytkownik "sugerował lub nawoływał do zamachu na prezydenta RP".

Powiedział, że wyszukiwaniem takich treści w mediach społecznościowych zajmuje się wytypowany do tego zespół w NASK. Zgodnie z procedurą w przypadku odnalezienia w sieci takich wpisów są one natychmiast zgłaszane do moderacji platform, na których się ukazują.

- Zwykle, kiedy takie treści są wyłapywane, to oprócz zgłoszenia do moderacji platform, które mogą je usunąć, zgłaszane są one także do odpowiednich służb - powiedział.

Groził prezydentowi. Mężczyzna zatrzymany przez policję

O podobnym przypadku poinformowała w ubiegłym tygodniu Komenda Stołeczna Policji. Zatrzymano wtedy mężczyznę mającego związek z kierowaniem gróźb karalnych wobec prezydenta.

W sprawie chodziło o zdjęcie z pistoletem i podpisem "do zobaczenia Karolku", zamieszczone przez jednego z użytkowników portalu X pod fotografią prezydenta z meczu Polska-Holandia.

Podejrzanym o kierowanie gróźb karalnych wobec prezydenta okazał się 19-letni obywatel Polski.

Prok. Piotr Antoni Skiba, rzecznik warszawskiej prokuratury, poinformował, że podejrzany przyznał się do winy i wyraził skruchę. Zastosowano wobec niego dozór policji, połączony z zakazem zbliżania się do prezydenta oraz budynków należących do Kancelarii Prezydenta RP - Pałacu Prezydenckiego oraz Belwederu.

Chcą zmiany przepisów. Chodzi o blokowanie treści w internecie

Akt o usługach cyfrowych (DSA) jest pierwszą na świecie regulacją cyfrową (rozporządzeniem), która nakłada na firmy w całej UE odpowiedzialność za treści zamieszczane na ich platformach. W całości obowiązuje w krajach członkowskich od 17 lutego 2024 r. Artykuły 9. i 10. DSA wskazują, że państwowe organy sądowe i administracyjne mogą nakazywać dostawcom blokowanie treści w internecie.

W Sejmie trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, który dostosowuje polskie prawo do europejskich regulacji.

Projekt uprawnia osoby fizyczne i m.in. prokuraturę, policję, Krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną do złożenia wniosku o wydanie nakazu zablokowania nielegalnej treści. Procedurze tej mogą podlegać treści dotyczące 27 czynów zabronionych, głównie Kodeksem karnym, zawierające m.in.: groźby karalne, namowę do popełnienia samobójstwa, pochwalanie zachowań o charakterze pedofilskim, propagowanie ideologii totalitarnych, a także nawoływanie do nienawiści i znieważanie na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych (w tym treści zawierające mowę nienawiści, rozpowszechniane w mediach społecznościowych).

