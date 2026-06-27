Groźby w stronę prezydenta Nawrockiego. Zatrzymany obywatel Ukrainy

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

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Policja zatrzymała mężczyznę, który na jednym z kanałów internetowych miał grozić prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Zatrzymany to 36-letni obywatel Ukrainy. W sobotę ma zostać doprowadzony do prokuratury.

Karol Nawrocki
Karol NawrockiMarysia ZawadaReporter

W skrócie

  • 36-letni obywatel Ukrainy, który miał grozić prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, został zatrzymany przez policję.
  • Według policji mężczyzna odpowie za publiczne znieważenie lub poniżenie konstytucyjnego organu RP na podstawie artykułu 226 Kodeksu karnego.
  • W 2025 roku zarzut kierowania gróźb wobec prezydenta usłyszał 19-letni Polak.
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Groźby pod adresem prezydenta Karola Nawrockiego padły podczas rozmowy na kanale internetowym. 36-letni Ukrainiec rozmawiał z osobą o nieustalonej tożsamości.

W trakcie upublicznionej w internecie rozmowy miały paść słowa, które policjanci uznali za groźby pozbawienia życia prezydenta RP.

Miał grozić Karolowi Nawrockiemu. Policja zatrzymała obywatela Ukrainy

- Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze zatrzymali mężczyznę, który kierował groźby pod adresem prezydenta RP - powiedziała w sobotę PAP mł. asp. Anna Baran z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Funkcjonariuszka potwierdziła, że zatrzymanym jest 36-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna w sobotę zostanie doprowadzony do prokuratury.

Jak powiedziała mł. asp. Anna Baran, 36-latek będzie odpowiadał za naruszenie artykułu 226 Kodeksu karnego, który mówi o publicznym znieważeniu lub poniżeniu konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej. Grozi za to grzywna, kara ograniczenia wolności albo do dwóch lat więzienia.

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Groźby pod adresem prezydenta. 19-latek z policyjnym dozorem i zakazem zbliżania

W 2025 roku policja zatrzymała 19-letniego obywatela Polski, mieszkańca powiatu otwockiego, któremu prokuratura postawiła potem zarzut kierowania gróźb karalnych wobec prezydenta.

Jak wówczas informowali mundurowi, pod postem na platformie X ze zdjęciem przedstawiającym Karola Nawrockiego, obserwującego na Stadionie Narodowym mecz Polska - Holandia, pojawił się komentarz z treścią: "do zobaczenia Karolku", do którego dołączono zdjęcie osoby trzymającej w dłoni przedmiot przypominający broń palną.

Policjanci ustalili autora wpisu i zatrzymali 19-latka. Został on objęty policyjnym dozorem, ma też zakaz zbliżania się do prezydenta oraz budynków Kancelarii Prezydenta RP. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

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