W skrócie 36-letni obywatel Ukrainy, który miał grozić prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, został zatrzymany przez policję.

Według policji mężczyzna odpowie za publiczne znieważenie lub poniżenie konstytucyjnego organu RP na podstawie artykułu 226 Kodeksu karnego.

W 2025 roku zarzut kierowania gróźb wobec prezydenta usłyszał 19-letni Polak.

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Groźby pod adresem prezydenta Karola Nawrockiego padły podczas rozmowy na kanale internetowym. 36-letni Ukrainiec rozmawiał z osobą o nieustalonej tożsamości.

W trakcie upublicznionej w internecie rozmowy miały paść słowa, które policjanci uznali za groźby pozbawienia życia prezydenta RP.

Miał grozić Karolowi Nawrockiemu. Policja zatrzymała obywatela Ukrainy

- Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze zatrzymali mężczyznę, który kierował groźby pod adresem prezydenta RP - powiedziała w sobotę PAP mł. asp. Anna Baran z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Funkcjonariuszka potwierdziła, że zatrzymanym jest 36-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna w sobotę zostanie doprowadzony do prokuratury.

Jak powiedziała mł. asp. Anna Baran, 36-latek będzie odpowiadał za naruszenie artykułu 226 Kodeksu karnego, który mówi o publicznym znieważeniu lub poniżeniu konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej. Grozi za to grzywna, kara ograniczenia wolności albo do dwóch lat więzienia.

Groźby pod adresem prezydenta. 19-latek z policyjnym dozorem i zakazem zbliżania

W 2025 roku policja zatrzymała 19-letniego obywatela Polski, mieszkańca powiatu otwockiego, któremu prokuratura postawiła potem zarzut kierowania gróźb karalnych wobec prezydenta.

Jak wówczas informowali mundurowi, pod postem na platformie X ze zdjęciem przedstawiającym Karola Nawrockiego, obserwującego na Stadionie Narodowym mecz Polska - Holandia, pojawił się komentarz z treścią: "do zobaczenia Karolku", do którego dołączono zdjęcie osoby trzymającej w dłoni przedmiot przypominający broń palną.

Policjanci ustalili autora wpisu i zatrzymali 19-latka. Został on objęty policyjnym dozorem, ma też zakaz zbliżania się do prezydenta oraz budynków Kancelarii Prezydenta RP. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.





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