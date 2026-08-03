"Grill to dopiero początek". Morawiecki zapowiada, padła data

Marcin Czekaj

Oprac.: Marcin Czekaj

Mateusz Morawiecki zapowiedział na 15 października konwencję swojego stowarzyszenia Rozwój Plus. Wydarzenie będzie miało miejsce w trzecią rocznicę wyborów parlamentarnych z 2023 roku. Były premier zaznaczył, że piątkowy "grill u Morawieckiego" to dopiero początek "wielkiego marszu przez Polskę". " Bo Rozwój plus Polska równa się sukces" - oznajmił.

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Mateusz Morawiecki w okularach i jasnej koszuli przemawia do mikrofonu, w tle biało-czerwone flagi.
Mateusz Morawiecki zapowiedział konwencję stowarzyszenia Rozwój PlusAndrzej IwańczukReporter

W skrócie

  • Mateusz Morawiecki ogłosił, że konwencja jego stowarzyszenia Rozwój Plus odbędzie się 15 października, w trzecią rocznicę wyborów parlamentarnych z 2023 roku.
  • W wydarzeniu "Rozwój + Wy" wzięli udział politycy związani z inicjatywą Mateusza Morawieckiego, eksperci oraz sympatycy i mieszkańcy Warszawy zainteresowani nowym projektem.
  • Parlamentarzyści związani ze stowarzyszeniem Rozwój Plus założyli własny klub parlamentarny po postawieniu im ultimatum przez kierownictwo PiS.
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Wydarzenie "Rozwój + Wy", określane przez stowarzyszenie Rozwój Plus jako "Festiwal idei", odbyło się w miniony piątek na warszawskiej Pradze i łączyło debaty z luźną formą pikniku.

Impreza zgromadziła oprócz polityków związanych z inicjatywą Mateusza Morawieckiego także ekspertów m.in. od bezpieczeństwa, wojskowości i demografii. Debatom i panelom przysłuchiwali się sympatycy byłego premiera i mieszkańcy ciekawi nowego projektu politycznego.

Wydarzenie "Rozwój + Wy". Morawiecki podziękował uczestnikom: Jesteśmy wspólnotą

W niedzielę we wpisie na platformie X Morawiecki, jako lider stowarzyszenia, podziękował uczestnikom za udział w "Rozwój + Wy".

"31 lipca pokazaliśmy, że nie jesteśmy tylko środowiskiem politycznym. Jesteśmy wspólnotą ludzi, których łączy wiara w Polskę i gotowość do ciężkiej pracy. Pokazaliśmy, że potrafimy rozmawiać, słuchać, łączyć różne doświadczenia i wspólnie wyznaczać kierunek" - zaznaczył.

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Były premier wskazał, że spotkanie nie było zakończeniem, ale dopiero początkiem - "początkiem wielkiego marszu przez Polskę, marszu po prawdę, nadzieję, ambitny program i przyszłe zwycięstwo".

Morawiecki ocenił, że Polska stoi przed wyborem: "możemy stoczyć się po równi pochyłej w dół albo wspiąć się na wyższy poziom rozwoju, prestiżu i siły". Wskazał, że potrzebna jest integracja różnych środowisk patriotycznych poprzez stowarzyszenie Rozwój Plus.

Wśród celów swojego środowiska wymienił m.in. powstrzymanie niekontrolowanej imigracji, prowadzenie polityki gospodarczej zgodnej z polskim interesem narodowym, skuteczną rywalizację ze światowymi potęgami: Chinami i Stanami Zjednoczonymi. Ponadto wskazał na konkurencyjność polskich firm i godne płace dla pracowników.

Morawiecki zapowiedział konwencję stowarzyszenia Rozwój Plus. "Chcemy znaleźć się w czołówce"

"Chcemy znaleźć się w światowej czołówce pod względem realnych atrybutów siły: konkurencyjności, produktywności, innowacyjności i rentowności polskich przedsiębiorstw. Bo większa rentowność polskich firm musi oznaczać wyższe wynagrodzenia polskich pracowników. Tak musi być ułożona polska gospodarka i polskie społeczeństwo, aby nikogo nie pozostawiać za burtą" - oświadczył Morawiecki.

Polityk podkreślił też, że jego stowarzyszenie opiera się na patriotyzmie i wartościach chrześcijańskich i zapowiedział, że 15 października, w rocznicę wyborów parlamentarnych z 2023 r., odbędzie się wielka konwencja Rozwoju Plus.

"Tego dnia pokażemy, że Polska nie jest skazana na chaos, przeciętność i niespełnione obietnice. Pokażemy, że istnieje siła, która ma doświadczenie, odwagę, program i gotowość, aby ponownie wziąć odpowiedzialność za kraj" - napisał Morawiecki.

"Spotkajmy się jeszcze liczniej. Pokażmy siłę, jedność i determinację. Rozpocznijmy wspólnie kolejny etap marszu po zwycięstwo. Bo Rozwój plus Polska równa się sukces" - stwierdził lider Rozwoju Plus.

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Rozłam w PiS. Politycy stowarzyszenia Rozwój Plus założyli klub parlamentarny

Piątkowy "grill u Morawieckiego" odbył się w cieniu rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Parlamentarzyści PiS dostali od kierownictwa partii ultimatum: albo złożą deklaracje o nieprzynależeniu do stowarzyszeń prowadzących działalność "o charakterze politycznym", w tym Rozwoju Plus, albo zostaną wykluczeni z partii.

Choć prezes Jarosław Kaczyński oświadczył, że grupa polityków, która nie złożyła deklaracji, zrezygnowała z członkostwa w partii, wiedząc, z czym wiąże się jej niepodpisanie, to formalnie nie zostali oni wyrzuceni z PiS.

Sprawę przekazano natomiast, do indywidualnego rozpatrzenia, rzecznikowi dyscypliny partyjnej Karolowi Karskiemu. Tymczasem politycy związani ze stowarzyszeniem Rozwój Plus założyli oddzielny klub parlamentarny.

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