W skrócie
- Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Jacek Chlebny skrytykował obecność policji przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego oraz zablokowanie wejścia jego prezesowi.
- Zdaniem prezesa NSA działania organów władzy przekroczyły granice konstytucyjne, dlatego konieczne jest wypracowanie rzeczywistego kompromisu ponad podziałami.
- Kryzys w TK zaostrzył się po zawieszeniu Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego.
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"Z wielkim niepokojem odnoszę się do zdarzeń, które miały miejsce w Trybunale Konstytucyjnym (...), zwłaszcza obecności policji wokół jego siedziby oraz uniemożliwienia wejścia do Trybunału jego Prezesowi i Wiceprezesowi" - napisał prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Jacek Chlebny w opublikowanym w sobotę oświadczeniu.
Według prezesa NSA wydarzenia te miały charakter bezprecedensowy i budzą zasadnicze zastrzeżenia co do ich zgodności z podstawowymi zasadami państwa prawa.
Trybunał Konstytucyjny. Jacek Chlebny: Potrzeba kompromisu
Chlebny podkreślił, że odbudowa społecznego zaufania i autorytetu Trybunału wymaga pilnych działań. Wskazał, że dalsze utrzymywanie sytuacji, w której orzeczenia TK nie są publikowane, a w debacie publicznej kwestionowane są skład i władze Trybunału, podważa zaufanie obywateli do państwa.
Zdaniem prezesa NSA niezbędne jest osiągnięcie "rzeczywistego kompromisu ponad podziałami politycznymi" w celu przywrócenia autorytetu i wiarygodności Trybunału Konstytucyjnego.
Jak zaznaczył, działania podejmowane w celu rozwiązania kryzysu nie mogą budzić wątpliwości co do ich legalności i powinny pozostawać zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym, w szczególności z konstytucyjnie gwarantowaną niezależnością TK.
"Granice podejmowanych przez organy władzy działań stanowią zasady konstytucyjne oraz poszanowanie ludzkiej godności. Granice te zostały przekroczone" - ocenił Chlebny.
Prezes NSA apeluje do rządzących. "Granice zostały przekroczone"
Prezes NSA zaapelował jednocześnie, aby problemy związane z funkcjonowaniem sądów i trybunałów w Polsce były rozwiązywane z poszanowaniem zasad konstytucyjnych oraz z zapewnieniem praw i wolności obywatelskich.
Oświadczenie zostało wydane dzień po eskalacji kryzysu w Trybunale Konstytucyjnym. W piątek ogłoszono przerwę w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego, a za osobę kierującą pracami Trybunału uznano wybraną przez obecny Sejm Annę Korwin-Piotrowską.
Wokół siedziby TK doszło następnie do demonstracji i interwencji policji, a prezydent Karol Nawrocki przerwał wizytę zagraniczną i wrócił do kraju, zwołując konsultacje z udziałem sił parlamentarnych. Władze państwowe i uczestnicy sporu prezentują odmienne oceny legalności działań podejmowanych w Trybunale.