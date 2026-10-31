W skrócie Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Jacek Chlebny skrytykował obecność policji przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego oraz zablokowanie wejścia jego prezesowi.

Zdaniem prezesa NSA działania organów władzy przekroczyły granice konstytucyjne, dlatego konieczne jest wypracowanie rzeczywistego kompromisu ponad podziałami.

Kryzys w TK zaostrzył się po zawieszeniu Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego.

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"Z wielkim niepokojem odnoszę się do zdarzeń, które miały miejsce w Trybunale Konstytucyjnym (...), zwłaszcza obecności policji wokół jego siedziby oraz uniemożliwienia wejścia do Trybunału jego Prezesowi i Wiceprezesowi" - napisał prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Jacek Chlebny w opublikowanym w sobotę oświadczeniu.

Według prezesa NSA wydarzenia te miały charakter bezprecedensowy i budzą zasadnicze zastrzeżenia co do ich zgodności z podstawowymi zasadami państwa prawa.

Trybunał Konstytucyjny. Jacek Chlebny: Potrzeba kompromisu

Chlebny podkreślił, że odbudowa społecznego zaufania i autorytetu Trybunału wymaga pilnych działań. Wskazał, że dalsze utrzymywanie sytuacji, w której orzeczenia TK nie są publikowane, a w debacie publicznej kwestionowane są skład i władze Trybunału, podważa zaufanie obywateli do państwa.

Zdaniem prezesa NSA niezbędne jest osiągnięcie "rzeczywistego kompromisu ponad podziałami politycznymi" w celu przywrócenia autorytetu i wiarygodności Trybunału Konstytucyjnego.

Jak zaznaczył, działania podejmowane w celu rozwiązania kryzysu nie mogą budzić wątpliwości co do ich legalności i powinny pozostawać zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym, w szczególności z konstytucyjnie gwarantowaną niezależnością TK.

"Granice podejmowanych przez organy władzy działań stanowią zasady konstytucyjne oraz poszanowanie ludzkiej godności. Granice te zostały przekroczone" - ocenił Chlebny.

Prezes NSA apeluje do rządzących. "Granice zostały przekroczone"

Prezes NSA zaapelował jednocześnie, aby problemy związane z funkcjonowaniem sądów i trybunałów w Polsce były rozwiązywane z poszanowaniem zasad konstytucyjnych oraz z zapewnieniem praw i wolności obywatelskich.

Oświadczenie zostało wydane dzień po eskalacji kryzysu w Trybunale Konstytucyjnym. W piątek ogłoszono przerwę w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego, a za osobę kierującą pracami Trybunału uznano wybraną przez obecny Sejm Annę Korwin-Piotrowską.

Wokół siedziby TK doszło następnie do demonstracji i interwencji policji, a prezydent Karol Nawrocki przerwał wizytę zagraniczną i wrócił do kraju, zwołując konsultacje z udziałem sił parlamentarnych. Władze państwowe i uczestnicy sporu prezentują odmienne oceny legalności działań podejmowanych w Trybunale.



