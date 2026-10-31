"Granice zostały przekroczone". Prezes NSA wzywa do pilnych działań

Dorota Hilger

Oprac.: Dorota Hilger

"Granice podejmowanych przez organy władzy działań stanowią zasady konstytucyjne oraz poszanowanie ludzkiej godności. Granice te zostały przekroczone" - napisał Jacek Chlebny. Prezes NSA zaapelował do rządzących o poszanowanie zasad konstytucyjnych. W jego ocenie potrzeba "rzeczywistego kompromisu" i działań, których legalności nie można podważać.

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Jacek Chlebny
Jacek Chlebny z apelem do rządu. Prezes NSA: Granice zostały przekroczoneAdam ChełstowskiAgencja FORUM

W skrócie

  • Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Jacek Chlebny skrytykował obecność policji przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego oraz zablokowanie wejścia jego prezesowi.
  • Zdaniem prezesa NSA działania organów władzy przekroczyły granice konstytucyjne, dlatego konieczne jest wypracowanie rzeczywistego kompromisu ponad podziałami.
  • Kryzys w TK zaostrzył się po zawieszeniu Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego.
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"Z wielkim niepokojem odnoszę się do zdarzeń, które miały miejsce w Trybunale Konstytucyjnym (...), zwłaszcza obecności policji wokół jego siedziby oraz uniemożliwienia wejścia do Trybunału jego Prezesowi i Wiceprezesowi" - napisał prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Jacek Chlebny w opublikowanym w sobotę oświadczeniu.

Według prezesa NSA wydarzenia te miały charakter bezprecedensowy i budzą zasadnicze zastrzeżenia co do ich zgodności z podstawowymi zasadami państwa prawa.

Trybunał Konstytucyjny. Jacek Chlebny: Potrzeba kompromisu

Chlebny podkreślił, że odbudowa społecznego zaufania i autorytetu Trybunału wymaga pilnych działań. Wskazał, że dalsze utrzymywanie sytuacji, w której orzeczenia TK nie są publikowane, a w debacie publicznej kwestionowane są skład i władze Trybunału, podważa zaufanie obywateli do państwa.

Zdaniem prezesa NSA niezbędne jest osiągnięcie "rzeczywistego kompromisu ponad podziałami politycznymi" w celu przywrócenia autorytetu i wiarygodności Trybunału Konstytucyjnego.

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Dorota Hilger
Dorota Hilger

Jak zaznaczył, działania podejmowane w celu rozwiązania kryzysu nie mogą budzić wątpliwości co do ich legalności i powinny pozostawać zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym, w szczególności z konstytucyjnie gwarantowaną niezależnością TK.

"Granice podejmowanych przez organy władzy działań stanowią zasady konstytucyjne oraz poszanowanie ludzkiej godności. Granice te zostały przekroczone" - ocenił Chlebny.

Prezes NSA apeluje do rządzących. "Granice zostały przekroczone"

Prezes NSA zaapelował jednocześnie, aby problemy związane z funkcjonowaniem sądów i trybunałów w Polsce były rozwiązywane z poszanowaniem zasad konstytucyjnych oraz z zapewnieniem praw i wolności obywatelskich.

Oświadczenie zostało wydane dzień po eskalacji kryzysu w Trybunale Konstytucyjnym. W piątek ogłoszono przerwę w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego, a za osobę kierującą pracami Trybunału uznano wybraną przez obecny Sejm Annę Korwin-Piotrowską.

Wokół siedziby TK doszło następnie do demonstracji i interwencji policji, a prezydent Karol Nawrocki przerwał wizytę zagraniczną i wrócił do kraju, zwołując konsultacje z udziałem sił parlamentarnych. Władze państwowe i uczestnicy sporu prezentują odmienne oceny legalności działań podejmowanych w Trybunale.

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