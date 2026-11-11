W skrócie Biskup polowy Wiesław Lechowicz w 108. rocznicę odzyskania niepodległości zaapelował o rezygnację z agresji, pogardy i nienawiści w debacie publicznej.

W uroczystej mszy w Świątyni Opatrzności Bożej uczestniczyli m.in. prezydent Karol Nawrocki z małżonką oraz wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Bp Lechowicz ostrzegł, że zagrożeniem dla wolności w kraju są zarówno zagraniczna dezinformacja, jak i manipulacje wynikające z wewnętrznych interesów politycznych.

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W 108. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości msza św. w intencji narodu oraz ofiar tragedii w Krakowie i mieszkańców miasta odbyła się w stolicy z udziałem najwyższych władz państwowych w Świątyni Opatrzności Bożej.

Liturgii przewodniczył metropolita warszawski abp Adrian Galbas, a koncelebrowali ją m.in. biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz i kilkudziesięciu księży.

"Granice, których się nie przekracza". Bp Lechowicz zaapelował w czasie Święta Niepodległości

W homilii bp Lechowicz podkreślił, że troska "o zdrową wolność wiąże się z dbałością o prawdę, sprawiedliwość, dobro wspólne i wzajemny szacunek".

Jako antidotum na "współczesną chorobę wolności" w Polsce hierarcha wskazał, by "nikogo nie lżyć, unikać sporów, odznaczać się uprzejmością i okazywać każdemu człowiekowi wszelką łagodność". - Trzeba zerwać z przeszłością, kiedy żyliśmy w złości i zawiści, godni obrzydzenia, pełni nienawiści jedni ku drugim - oświadczył.

Biskup zaapelował za papieżem Leonem XIV o "rozbrojenie słów z agresji, pogardy, podstępu, poniżania, nienawiści". Jak zaznaczył, "są granice dla wolności słowa, których się przekraczać nie powinno".

Kapłan zwrócił uwagę, że zagrożeniem dla wolności w kraju są zarówno dezinformacja i manipulacje pochodzące ze Wschodu, jak i te "podyktowane partykularnymi interesami, których źródeł nie musimy szukać poza terytorium naszego państwa".

Obchody 11 listopada. 108. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

W liturgii uczestniczył m.in. prezydent Karol Nawrocki, otwiera się w nowym oknie wraz z małżonką Martą Nawrocką, otwiera się w nowym oknie, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, otwiera się w nowym oknie, a także m.in. wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, otwiera się w nowym oknie oraz przedstawiciele wojska, w tym zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. dyw. Krzysztof Zielski, szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego gen. Mieczysław Bieniek, zastępca szefa Zarządu Planowania Operacyjnego w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego gen. bryg. Janusz Misiak, zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. bryg. Mirosław Bryś.

Narodowe Święto Niepodległości zostało ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937 roku, a następnie zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945 roku. Święto przywrócono w okresie transformacji ustrojowej w 1989 roku.



