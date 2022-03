Granica z Białorusią: Oślepiali polskie patrole. Nie przedarli się

99 cudzoziemców próbowało w środę dostać się nielegalnie do Polski przez granicę z Białorusią. Byli to m.in. obywatele Iraku, Jemenu i Senegalu - podała w raporcie z minionej doby Straż Graniczna. Znowu doszło do incydentów z udziałem służb białoruskich.

Zdjęcie Polsko-białoruska granica / LEONID SHCHEGLOV/AFP / East News