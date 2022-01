Granica z Białorusią. Nowe informacje o stanie zdrowia funkcjonariuszki SG

Funkcjonariuszka Straży Granicznej, która została ranna podczas służby na granicy z Białorusią, została skierowana do szpitala w Białymstoku. Kobieta prawdopodobnie będzie musiała przejść zabieg chirurgiczny nosa - poinformowała rzeczniczka Straży Granicznej. Według niej, w tej chwili trudno powiedzieć, ile potrwa jej powrót do zdrowia i kiedy będzie mogła wrócić do służby.

