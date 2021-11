Granica z Białorusią. Liczne grupy migrantów przedostały się do Polski

Oprac.: Marek Sławiński Polska

​Dwie bardzo liczne grupy imigrantów przedostały się do Polski z terytorium Białorusi. Część osób udało się zawrócić do linii granicy. Kolejni są poszukiwani przez funkcjonariuszy - podało we wtorek wieczorem Polskie Radio Białystok.

Zdjęcie Dwie duże grupy imigrantów przedostały się do Polski z terytorium Białorusi / zdj. ilustracyjne / LEONID SCHEGLOV/BELTA HANDOUT / PAP/EPA