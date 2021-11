Granica. Rzeczniczka SG: Chcielibyśmy, żeby tu było jak najwięcej przedstawicieli mediów

Oprac.: Justyna Kaczmarczyk Polska

- Nam zależy, żeby tę sytuację pokazać jak najszerzej, żeby państwo wszyscy mogli to zobaczyć - powiedziała rzeczniczka Straży Granicznej ppor. Anna Michalska. Odniosła się w ten sposób do projektu nowelizacji ustawy o ochronie granicy, którym zajmie się we wtorek Sejm. Wprowadza on możliwość obecności dziennikarzy na terenach przygranicznych, objętych dotąd stanem wyjątkowym.

Zdjęcie Rzecznik prasowy Straży Granicznej ppor. Anna Michalska / PAP/Wojciech Olkuśnik / PAP