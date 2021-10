"Współpraca z administracją serwisu i Ambasadą USA doprowadziła do likwidacji grup biorących udział w zarządzaniu szlakiem migracyjnym" - dodał Żaryn.

Współpraca z amerykańskimi służbami

Jak napisano w komunikacie opublikowanym na stronie rządowej, działania polskich służb specjalnych we współpracy z Facebookiem i ambasadą USA doprowadziły do likwidacji zidentyfikowanych przez stronę polską grup migracyjnych funkcjonujących w tym serwisie społecznościowych. Wniosek wysłany do administracji Facebooka pozwolił na zamknięcie trzech pierwszych grup wykorzystywanych do promowania i zarządzania szlakiem nielegalnej migracji z Białorusi do Unii Europejskiej.



Reklama

Dane przekazane administracji portalu dowodziły, że wskazane grupy funkcjonujące na Facebooku biorą udział w organizowaniu nielegalnej migracji do Unii Europejskiej. Materiały wskazywały na udział w procederze przestępczym, który ma charakter wojny hybrydowej przeciwko Zachodowi. Administracja rządowa zwróciła się do zarządzających Facebookiem o zablokowanie wskazanych grup funkcjonujących w ramach tego serwisu. O wniosku polskich instytucji informowana była Ambasada USA.



Pierwszy taki sukces

"To pierwszy sukces w działaniu władz RP w sprawie blokowania grup w mediach społecznościowych, które są wykorzystywane do napędzania szlaku migracyjnego do Polski. Rząd kontynuuje dialog z Facebookiem oraz stroną amerykańską w celu zablokowania dalszych działań o charakterze hybrydowym, wymierzonych w Polskę" - poinformował w komunikacie rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Dodał też, że zneutralizowanie instrumentów wykorzystywanych przez Mińsk do prowadzenia wojny hybrydowej przeciwko RP i UE było możliwe dzięki szybkiej reakcji Zarządu Facebooka na wniosek polskiej strony.



"Polska docenia także zaangażowanie władz amerykańskich w pomoc w tej sprawie. Instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo RP będą kontynuowały aktywność związaną z blokowaniem działań białoruskich odpowiedzialnych za organizowanie sztucznego szlaku nielegalnej migracji do Unii Europejskiej" - napisano w komunikacie.

Już 331 osób usłyszało zarzuty związane z nielegalnym przewożeniem migrantów - poinformował w środę PAP rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Dodał, że procederem tym zajmują się głównie cudzoziemcy różnych nacji często posiadający obywatelstwo lub prawo pobytu w Niemczech.