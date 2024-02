Parlamentarzyści Lewicy zwrócili się do resortu spraw wewnętrznych i administracji, żeby dowiedzieć się, ile razy od sierpnia 2021 r. - kiedy to weszło w życie rozporządzenie wydane przez ówczesnego ministra Mariusza Kamińskiego - dochodziło do wypychania migrantów na terytorium Białorusi. Dopytywali też o zmianę przepisów oraz politykę azylową resortu. Odpowiedzi udzielił prof. Maciej Duszczyk, wiceszef MSWiA odpowiedzialny ze sprawy międzynarodowe czy politykę migracyjną.