Interwencja Straży Granicznej. Migranci utknęli na bagnach

Natomiast w nocy z czwartku na piątek około godziny 2 do funkcjonariuszy z placówki SG w Białowieży wpłynęła informacja o dwóch osobach, które utknęły na bagnach.

"Do osób potrzebujących pomocy trzeba było przemieszczać się przez bardzo trudny, bagnisty teren. Udało się to po około 45 minutach. Na miejscu razem z cudzoziemcami przebywały dwie kobiety - obywatelki Polski. Kobiety tłumacząc w jaki sposób w nocy dotarły do cudzoziemców oświadczyły, że wybrały się na spacer. Zauważyły w lesie światła latarek i postanowiły to sprawdzić. Na bagnach znalazły cudzoziemców potrzebujących pomocy medycznej" - podano.

Jak przekazano, obywatelka Syrii została wyniesiona na noszach. Kobieta i towarzyszący jej obywatel Somalii zostali zabrani do szpitala. Funkcjonariusze przekazali, że ich życiu nic nie zagraża.

Według danych Straży Granicznej, od początku marca z Białorusi do Polski próbowało dostać się ponad 1,6 tys. osób. Natomiast od rozpoczęcia kryzysu na granicy polsko-białoruskiej funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej uczestniczyli w 16 akcjach ratunkowych, udzielając pomocy 61 cudzoziemcom.