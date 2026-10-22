"Odchodzę z rządu Donalda Tuska, bo wartości są dla mnie ważniejsze niż stołki" - ogłosiła w czwartek wieczorem Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Jak wyjaśniła, powodem jest głosowanie nad dwukadencyjnością samorządów. "Tak zdecydował dziś Sejm. Wygraliśmy! Zmiana, której chce 75% Polaków dojdzie do skutku!" - napisała minister funduszy i polityki regionalnej.

Sejm odrzucił propozycję PSL, by znieść dwukadencyjność. Widoczne były jednak podziały wewnątrz klubów parlamentarnych.

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"Stało się to jednak pomimo głosów K15X. Koalicja, w tym niestety znaczna część posłów Polski 2050, stanęła przeciw ludziom, a za politykierskimi układami. To nie pierwsza taka decyzja koalicji, ale fundamentalnie ważna" - dodała.

Pełczyńska-Nałęcz odchodzi z rządu. Gramatyka: Indywidualna decyzja

Jak podkreśla Michał Gramatyka w rozmowie z Interią, o odejściu Pełczyńskiej-Nałęcz dowiedział się z mediów społecznościowych. - Rozumiem i szanuję tę decyzję. Kilka ostatnich dni to była nieustanna krytyka minister - podkreślił.

Zapytaliśmy, czy rząd czekają dalsze zmiany i odejścia polityków Polski 2050. - Proszę pytać pana premiera - powiedział krótko. Dopytywaliśmy czy sam odejdzie z funkcji wiceministra cyfryzacji. - Dlaczego mam odchodzić? Mam wiele rozpoczętych spraw do dokończenia - zaznaczył.

Przekazał nam również, że decyzja Pełczyńskiej-Nałęcz była decyzją indywidualną i nie była wcześniej omawiana na klubie parlamentarnym. Dodał, że Polska 2050 pozostaje w koalicji rządzącej.

Dwukadencyjność utrzymana. Głosowanie w Sejmie

W głosowaniu ws. zniesienia dwukadencyjności w samorządach wzięło udział 437 posłów: 213 zagłosowało za, 215 było przeciw, a dziewięcioro wstrzymało się od głosu. 23 parlamentarzystów nie głosowało.

PSL nie zebrało pełnego poparcia koalicji. W KO, Lewicy, Centrum i Polsce 2050 łącznie 15 posłów zagłosowało przeciw, a czworo wstrzymało się od głosu. Przeciwnicy zmian wygrali różnicą trzech głosów. W Polsce 2050 głosowało 12 osób. Sześć za, trzy przeciw.

"Wam tu wszystkim kochani bardzo dziękuję za wspólne działanie. Przez prawie trzy lata zrobiłam z Wami maksimum tego, co mogłam. Zabraliśmy deweloperom dopłaty, daliśmy ludziom jawne ceny mieszkań. Mieszkania przestały drożeć, ruszyliśmy horrendalnie niesprawiedliwy system podatkowy. KPO zainwestowaliśmy w 100 proc." - napisała Pełczyńska-Nałęcz.

"Partię zostawiam w rękach jej założyciela, który odszedł, ale jednak wrócił. Życzę mu, by przypomniał sobie w imię jakich wartości szedł do władzy" - dodała. Oznacza to, że Polską 2050 pokieruje Szymon Hołownia.

Jakub Krzywiecki



