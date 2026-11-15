W skrócie Ambasada Ukrainy potępiła zniszczenie Pomnika Bohaterów Getta w Warszawie, nazywając to aktem rosyjskiej wojny hybrydowej wymierzonej w relacje polsko-ukraińskie.

Sprawcy dewastacji pomników w Warszawie, Gdyni i Poznaniu malowali czerwoną farbą hasło Slawa UPA, co sugeruje skoordynowaną akcję wymierzoną w pamięć historyczną.

Białoruski portal ujawnił, że za wykonanie graffiti oferowano 500 dolarów, co rodzi podejrzenia o zaangażowanie obcych służb werbujących ludzi przez komunikatory.

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"Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej stanowczo potępia tę haniebną prowokację, podobnie jak wszelkie przejawy wandalizmu, profanacji pomników i tego rodzaju działania, podkreślając, że są one niedopuszczalne. Jesteśmy przekonani, że polskie organy ścigania ustalą sprawców i pociągną ich do odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa" - napisała ukraińska placówka, odnosząc się do zniszczenia Pomnika Bohaterów Getta w Warszawie.

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"W naszej ocenie ten bezprawny akt stanowi przejaw wojny hybrydowej, którą Rosja wszelkimi sposobami próbuje prowadzić w państwach europejskich, a w szczególności w Polsce. Cel jest oczywisty - wzniecanie wrogości między Polakami a Ukraińcami, podważanie wzajemnego zaufania oraz osłabianie wsparcia dla Ukrainy" - dodano.

Ambasada zwróciła się również do obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce, by "nie dali się skusić na łatwy zarobek" w zamian za wykonywanie nielegalnych działań, a w razie prób werbunku przez obce służby, by nie wykonywać poleceń osoby werbującej, tylko natychmiast poinformować polskie służby.

"Szanujmy prawo kraju, w którym przebywamy, pamięć historyczną oraz wzajemną godność. Solidarność polsko-ukraińska jest naszą wspólną siłą. Nie pozwólmy, by wróg ją zniszczył" - napisano.

Dewastacje pomników w Polsce. "500 dolarów za akcję"

W ostatnich dniach na pomnikach w całej Polsce pojawiły się graffiti namalowane czerwoną farbą głoszące hasło "Slawa UPA". W ten sposób zdewastowane zostały pomniki w Warszawie, Gdyni oraz Poznaniu.

Białoruski portal MOST poinformował, że w ubiegłą sobotę na czacie dla emigrantów w Białymstoku na Telegramie pojawił się wpis, w którymś ktoś poszukwiał grafficiarza w Poznaniu.

Dziennikarz portalu odpowiedział na ogłoszenie. Wtedy dowiedział się, że zlecenie miało polegać na napisaniu "Slawa UPA" na pomniku. W zamian zleceniodawca oferował 500 dolarów w gotówce lub kryptowalutach.

W związku z tym pojawiły się podejrzenia, że za całą akcją mogą stać białoruskie lub rosyjskie służby. Są one bowiem bardzo aktywne na Telegramie i regularnie proponują przypadkowym osobom wykonywanie prostych, ale dobrze płatnych zleceń.



