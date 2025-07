Do niebezpiecznego incydentu doszło we wtorek po godz. 22 na polsko-białoruskiej granicy niedaleko Czeremchy.

"Zdarzenie to jest bulwersujące i niedopuszczalne. Jestem przekonany, że nie mogłoby do niego dojść bez wiedzy i przyzwolenia służb białoruskich . Całkowita odpowiedzialność za ten incydent leży po stronie Białorusi, która już od kilku lat prowadzi agresywne działania na tym odcinku granicy" - ocenił Dobrzyński.

Z kolei rzecznik prasowy MSWiA Jacek Dobrzyński podał, że jest to spowodowane prawdopodobnie, przez to, że służby białoruskie "liczyły na to, iż jeśli rozpoczynamy kontrole na polsko-niemieckiej granicy, to na przy Białorusi będzie mniej naszych funkcjonariuszy".