Eksperci zwracają uwagę, że potrzebujemy inwestycji również w mniejsze porty. Między innymi po to, by zabezpieczyć największe terminale przed nieuczciwą konkurencją na rynku logistycznym .

- Po co wpuszczać małą jednostkę do Gdańska , ona blokuje ruch, mamy na tym słabe pieniądze. Dajmy zarobić mniejszym portom - wskazywał Janusz Pietruszyński, analityk i komentator gospodarczy, redaktor naczelny portalu CIRE, kiedy rozmawialiśmy o inwestycjach na Pomorzu .

Ekspert dodaje, że logistyka na Morzu Bałtyckim to "ogromny tort" biznesowy, ponieważ 80 proc. handlu międzynarodowego jest oparte właśnie o transport morski. - Prognozuje się, że w 2030 roku to może być nawet 85 proc., więc jeśli na rynku pojawia się nowy gracz, to inne kraje, w tym przypadku głównie Niemcy, będą oponowały - mówi dalej profesor. Siła gospodarcza polskich portów może być jednak zagrożona.

Korpysa wskazuje, że dopóki za transport morski odpowiadają operatorzy na zasadach rynkowych, to w ich interesie jest, by jak największe jednostki docierały na Bałtyk i korzystały z najbardziej efektywnej drogi logistycznej.

- Teoretycznie jest to możliwe, bo przypomnijmy, że głównym konkurentem Polski jest tutaj szeroko pojęta gospodarka niemiecka. W Europie nic się nie dzieje bez niemieckiego i francuskiego głosu. Źle by się stało, gdyby na przykład znaleziono jakiś powód, dla którego Komisja Europejska nałożyłaby ograniczenia lub odgórne warunki parytetu obsługi mniejszych statków w portach - wskazuje Jarosław Korpysa.

Na tym wyzwania się nie kończą, ponieważ Elbląg będzie musiał rozbudować infrastrukturę terminalową , która obecnie jest na etapie koncepcji programowo-przestrzennej. Potem konieczne będzie wykonanie nowych nabrzeży i placów składowych tak, by dostosować port do potrzeb pełnomorskiej logistyki.

To nadal nie koniec wyzwań. "Inicjatywa Wyspa Sobieszewska" rozpoczęła zbiórkę podpisów pod petycją, której celem jest doprowadzenie do budowy kolei na Żuławy, tak by ułatwić transport kolejowy z Elbląga do Trójmiasta. Obecnie pociągi jeżdżą przez Malbork i Tczew, natomiast autorzy petycji wskazują możliwość budowy prostszej drogi - przez Nowy Dwór Gdański. Dodajmy jednak, że istnieją sprzeczne opinie ekspertów, co do opłacalności takiej inwestycji, przy istniejącym połączeniu drogowym trasy S7.