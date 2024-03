Szef MON stwierdził, że poprzedni rząd zaniedbał kwestie przygotowania obronnego Polaków. Nawiązał też do sytuacji na Ukrainie. - Zatrzymanie rosyjskiej ofensywy na Kijów było możliwe dzięki zaangażowaniu całego społeczeństwa - przekonywał Władysław Kosiniak-Kamysz. - Dla naszego rządu jedną z najważniejszych spraw jest nakreślenie nowych zasad funkcjonowania obrony cywilnej i ochrony ludności - mówił wicepremier.

Władysław Kosiniak-Kamysz o szefie obrony cywilnej: To jest bardzo ważna zmiana

Zapowiedział też rozwijanie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i odniósł się do przyszłości obrony cywilnej w Polsce.

- Na czele obrony cywilnej stanie szef MSWiA. To jest bardzo ważna zmiana, wcześniej to był szef Państwowej Straży Pożarnej - oznajmił Kosiniak-Kamysz. - Pan minister Kierwiński staje się takim ministrem ds. obrony cywilnej, to funkcjonuje w innych krajach np. w Szwecji i Finlandii - mówił wicepremier.