Gotowa ustawa i audyt w TVP. Nowa minister kultury o planach resortu
- Nowa ustawa medialna jest już gotowa. Mam nadzieję, że zaraz trafi do Sejmu - przekazała minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. Równocześnie zapowiedziała audyt finansowy państwowych spółek medialnych. Resort chce sprawdzić, czy wydatkowanie środków odbywało się zgodnie z misją statutową.
Podczas czwartkowej konferencji prasowej nowa minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska przedstawiła plany resortu. Odniosła się też do tematu ustawy medialnej. Jak podkreśliła, jest ona już gotowa.
Ustawa medialna. Minister kultury: Jest gotowa
- Jesteśmy w rozmowach z panem ministrem Andrzejem Domańskim co do finansowania mediów publicznych. Ustawa jest napisana, mam nadzieję, że zaraz trafi do Sejmu - powiedziała Marta Cienkowska.
Minister stwierdziła, że ustawa jest "przekonsultowana" i "dobra".
- Pamiętajmy, że od 8 sierpnia jesteśmy zobowiązani do wdrożenia europejskiego aktu o wolności mediów, więc czas się kurczy, ale my jesteśmy przygotowani - dodała.
Minister zapowiada audyt mediów publicznych
Wcześniej Cienkowska zapowiedziała audyt państwowych spółek medialnych. - To, co udało nam się zrobić i o co poprosiliśmy, to przeprowadzenie audytów finansowych w państwowych spółkach medialnych, w tym oczywiście audyt w telewizji - powiedziała.
- Chcemy się dowiedzieć, czy przez ostatnie półtora roku rozchód środków finansowych był odpowiedni i zgodny z misją, które te podmioty mają wpisane w swoje statuty. Wynik przeprowadzonych działań kontrolnych przedstawimy maksymalnie za dwa miesiące - zapowiedziała minister.
Marta Cienkowska na czele ministerstwa
Marta Cienkowska, zgodnie z decyzją premiera Donalda Tuska, po lipcowej rekonstrukcji rządu zastąpiła dotychczasową szefową resortu Hannę Wróblewską.
Wcześniej Cienkowska zajmowała stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest politologiem i menadżerem kultury. W resorcie nadzorowała zadania wykonywane przez Departament Funduszy oraz Spraw Europejskich oraz Departament Współpracy z Zagranicą.
W wyborach parlamentarnych w 2023 roku kandydowała z list Trzeciej Drogi jako przedstawicielka Polski 2050. Uzyskując 6528 głosów nie otrzymała mandatu. Mimo tego 19 grudnia 2023 roku została powołana na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.