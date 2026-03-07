W skrócie W sobotę podczas konwencji w Krakowie Jarosław Kaczyński przedstawi kandydata PiS na premiera, którym ma być polityk młodszego pokolenia, poniżej 50 roku życia.

Wśród możliwych kandydatów PiS na premiera wymieniani są m.in. prezydenci Stalowej Woli, Chełma i Otwocka. Pierwsze spotkanie kandydata z mediami zaplanowano na niedzielę.

Z kolei w niedzielę Koalicja Obywatelska przeprowadzi wybory na szefów powiatów, regionów i przewodniczącego partii.

W sobotę w Krakowie odbędzie się konwencja PiS, podczas której prezes PiS Jarosław Kaczyński zaprezentuje kandydata partii na urząd premiera w kolejnych wyborach parlamentarnych.

Konwencja odbędzie się pod hasłem "Czas Polski. Program Polaków". Wydarzenie w Polskim Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół" jest zaplanowane na godz. 14. W tym samym miejscu PiS ogłosił w przeszłości swoich kandydatów na prezydentów: Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego.

Kaczyński zaprezentuje kandydata na premiera. To polityk "młodszego pokolenia"

Rzecznik PiS Rafał Bochenek powiedział PAP, że podczas konwencji zaplanowano wystąpienie Kaczyńskiego, a następnie wskazanego przez niego kandydata.

Bochenek dodał także, po zakończeniu oficjalnej części dla mediów rozpocznie się posiedzenie komitetu politycznego PiS, którego decyzja w zgodzie ze statutem jest konieczna do zatwierdzenia wyboru prezesa.

Bochenek przyznał, że kierownictwo partii, jak i on sam, wiedzą już kto będzie kandydatem. W piątek szef klubu PiS Mariusz Błaszczak potwierdził w RMF FM, że kandydat PiS na premiera to polityk młodszego pokolenia, poniżej 50 roku życia.

Potwierdza to wcześniejsze ustalenia Interii. Jak informowała Kamila Baranowska, argumenty, przedstawiane prezesowi przez różnych emisariuszy, były jednoznaczne: jeśli prezes chce zakończyć spory, musi znaleźć kandydata na premiera, który pogodzi obie frakcje i nie będzie premiował żadnej z nich.

Dlatego - o czym pisaliśmy w Interii - w pewnym momencie do gry weszli młodzi samorządowcy z PiS: prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, prezydent Chełma Jakub Banaszek i prezydent Otwocka Jarosław Margielski.

Kandydat PiS na premiera. Wśród nazwisk przewijają się młodzi samorządowcy

Według ustaleń Interii może chodzić o jednego z młodych samorządowców PiS. Wśród naziwsk wymienia się bowiem prezydenta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego, prezydenta Chełma Jakuba Banaszka oraz prezydenta Otwocka Jarosława Margielskiego.

Dodajmy, że w niedzielę o godz. 17 w siedzibie PiS w Warszawie odbędzie się pierwsze spotkanie kandydata PiS na premiera m.in. z mediami.

W poniedziałek w programie TV Republika Bochenek - pytany, czy decyzja o wybraniu kandydata na premiera nie jest przedwczesna - ocenił, że PiS od dłuższego czasu "bardzo mocno przygotowuje się do wyborów parlamentarnych".

- Chcemy mieć program, konkretne zobowiązania, z których później chcemy się również wywiązywać - dodał.

KO wybierz przewodniczącego partii. Kandydat jest jeden

To jednak nie koniec emocjonującego weekendu w polskiej polityce. W niedzielę Koalicja Obywatelska wybierze bowiem szefów powiatów, regionów i przewodniczącego partii.

Wybory zostaną przeprowadzone w formie tradycyjne. Oznacza to, że od godz. 10 do 18 w wyznaczonych miejscach członkowie KO będą wrzucać do urn karty do głosowania. Wyniki natomiast mają być podane w poniedziałek.

Kandydat na szefa KO jest jeden - to obecny premier Donald Tusk. Zmian nie będzie też w 10 regionach, gdzie jedynymi kandydatami są obecni przewodniczący.

Zacięta rywalizacja zapowiada się z kolei w pozostałych sześciu regionach. Tym bardziej że szefowie regionów będą mieć wpływ na stworzenie list wyborczych na zbliżające się wybory parlamentarne w 2027 roku.

Wybory w KO. Zacięta rywalizacja w sześciu województwach

W woj. lubuskim dotychczasowy szef regionu, poseł Waldemar Sługocki będzie rywalizował z wojewodą Markiem Cebulą. Ten drugi przekonuje, że po 10 latach region wymaga zmiany szefa. Jednak - według działaczy KO, z którymi rozmawiała PAP - to zwycięstwo Sługockiego jest najbardziej prawdopodobne.

Na Dolnym Śląsku, obok obecnego przewodniczącego Michała Jarosa (wiceministra rozwoju i posła KO), startuje wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska. Zdaniem polityków ugrupowania, pojedynek ten będzie wyrównany, tym bardziej że "w partii istnieje powszechne przekonanie, że Wielichowską lubi i wspiera premier".

W czterech pozostałych województwach aktualni szefowie regionów nie będą kandydować. Mowa o Zdzisławie Gawliku (podkarpackie), Rafale Grupińskim (wielkopolskie), Stanisławie Żmijanie (lubelskie) i Andrzeju Bule (opolskie).

W województwie lubelskim rywalizacja rozegra się pomiędzy europosłanką Martą Wcisło a posłem Michałem Krawczykiem. Z kolei w Wielkopolsce zmierzą się wiceszef MSZ, poseł Marcin Bosacki i poseł oraz szef sejmowej komisji regulaminowej Jarosław Urbaniak.

Na Podkarpaciu zmierzą się natomiast posłanka Joanna Frydrych i poseł Paweł Kowal. Do rywalizacji na szefa opolskiej Koalicji Obywatelskiej przystąpili z kolei poseł Tomasz Kostuś oraz członek zarządu województwa opolskiego Robert Węgrzyn.

