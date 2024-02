Środa zapowiada się na gorący dzień w Sejmie . Wszystko z powodu deklaracki polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika , którzy po raz pierwszy od opuszczenia zakładów karnych mają stawić się w Sejmie. PiS stoi na stanowisku, że obaj politycy są nadal posłami i mają prawo wejść do Sejmu, a także na salę plenarną i normalnie głosować. Stoi to w sprzeczności ze stanowiskiem marszałka Sejmu, który wygasił im mandaty i uważa ich za byłych posłów.

Czy Kamiński i Wąsik wejdą do Sejmu?

Z ustaleń Interii wynika, że posłowie z klubu PiS mają zgromadzić się o godzinie 9 przed pomnikiem AK, znajdującym się na przeciwko Sejmu. Następnie zwartą grupą mają spróbować wejść do Sejmu. Jeśli to się nie uda i Straż Marszałkowska nie pozwoli wejść Kamińskiemu i Wąsikowi na teren czy do budynków Sejmowych, PiS nie zamierza używać siłowych rozwiązań.