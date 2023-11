Do starcia prowadzącej Magdaleny Ogórek z posłem Koalicji Obywatelskiej Arkadiuszem Myrchą doszło w niedzielny wieczór na antenie telewizji publicznej. Gospodyni programu sugerowała politykowi, że "być może wypił coś pobudzającego". - Melisę poproszę do studia. Pan poseł Myrcha się awanturuje, a my chcemy o kluczowych dla Polski sprawach porozmawiać - mówiła. Z kolei polityk opozycji protestował, gdy uniemożliwiono mu zadanie pytania przedstawicielce PiS.