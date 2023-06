Gorąco w studiu. Karczewski nie wytrzymał: Raczej do pani nie przyjdę

Oprac.: Bartosz Kołodziejczyk Polska

- Raczej do pani redaktor nie przyjdę - tymi słowami senator PiS Stanisław Karczewski zakończył wywiad w Radiu Zet w programie Beaty Lubeckiej. Polityk był pytany m.in. o komisję ds. badania rosyjskich wpływów oraz obsadzanie stanowisk w Ochotniczych Hufcach Pracy, co spotkało się z kluczeniem ze strony senatora. - Dla mnie to naprawdę nie jest temat do rozmowy - stwierdził Karczewski.

Zdjęcie Stanisław Karczewski / Adam Chelstowski / Agencja FORUM