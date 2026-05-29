W skrócie Marcelina Zawisza próbowała wręczyć Donaldowi Tuskowi paczkę z niemal sześcioma tysiącami podpisów mieszkańców Leska, protestujących przeciw sytuacji szpitala, jednak premier nie przyjął pakunku.

Szpital Specjalistyczny w Lesku zmaga się z poważnymi problemami finansowymi, skutkiem czego zamknięto tam porodówkę i kolejne oddziały mogą zostać zlikwidowane.

Blisko 5,7 tysiąca osób podpisało apel do premiera w sprawie ratowania szpitala, a największe obawy mieszkańców dotyczą ewentualnego zamknięcia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Przemawiając na sejmowej mównicy, Marcelina Zawisza poruszyła wątek problemów, z jakim mierzy się Szpital Specjalistyczny w Lesku (woj. podkarpackie). Zwracając się bezpośrednio do premiera Donalda Tuska, posłanka partii Razem zarzuciła mu hipokryzję.

- Szanowny panie premierze, w 2023 roku wiedział pan, gdzie jest Lesko. To tam powiedział pan, że system ochrony zdrowia nie może być tylko dla mieszkańców dużych miast. Później okłamał pan opinię publiczną, mówiąc, że porodówka nadal działa, gdy była już zamknięta. Porodówka została zamknięta, a teraz zamknięcie grozi całemu szpitalowi - powiedziała.

Polityczka zarzuciła Tuskowi również, że ten nie chciał spotkać się z mieszkańcami Leska, aby porozmawiać z nimi o ich problemach. - Czekali na pana całą noc, cały dzień wczoraj w tradycyjnym bieszczadzkim wozie taborowym. Nie uda się panu zignorować tego głosu, głosu mieszkańców. Dzisiaj są tutaj na galerii i będą na pana czekali po zakończonym bloku glosowań w tradycyjnym, bieszczadzkim wozie taborowym, żeby porozmawiać z panem premierem na temat tego, jak niszczycie system ochrony zdrowia w mniejszych miejscowościach - kontynuowała.

Wymowny gest na sali sejmowej. Zawisza wręczyła Tuskowi pakunek

W pewnym momencie Zawisza chwyciła za paczkę, w której znajdowały się arkusze papieru z niemal sześcioma tysiącami podpisów mieszkańców Leska, którzy wyrazili swój sprzeciw wobec obecnej sytuacji i zwrócili się do premiera z apelem o uratowanie tego bieszczadzkiego szpitala.

Po zakończeniu swojego przemówienia Zawisza zeszła z mównicy i podeszła prosto do ławy, przy której siedział Tusk. Ten jednak nie przyjął od niej pakunku. W odpowiedzi na zachowanie premiera po sejmowej sali rozległy się okrzyki: "niech się wstydzi".

Informację o tym, że premier nie przyjął paczki, Zawisza potwierdziła następnie w swoim poście na platformie X. "Premier Tusk nie chciał przyjąć prawie 6 tysięcy podpisów, które w obronie leskiego szpitala zebrali mieszkańcy" - napisała.

Przy tej okazji posłanka ponownie zarzuciła szefowi rządu, że ten "najpierw okłamał opinię publiczną mówiąc, że porodówka w Lesku ciągle działała", a dziś "ignoruje mieszkańców, którzy walczą o to, żeby nie zamykać całego szpitala".

Dramat szpitala w Bieszczadach. Placówka tonie w długach

O sprawie Szpitala Specjalistycznego w Lesku mówi się od jakiegoś czasu. Zgodnie z doniesieniami mediów, placówka jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej, co skutkuje likwidacją oddziałów, które przynoszą szpitalowi straty. Nie funkcjonuje tam m.in. porodówka. Kobiety ciężarne są zmuszone do tego, aby na poród udać się do ośrodków w Brzozowie, Krośnie, Przemyślu czy Rzeszowie.

W połowie marca na antenie TVN24 gościł Tusk, który przekonywał, że nie doszło do zamknięcia tamtejszego oddziału położniczego. - W Lesku niedawno byłem. Porodówka nie jest zamknięta - powiedział.

Na jego słowa szybko zareagowali liczni politycy. Poseł Bartosz Romowicz wytknął Tuskowi, że w rzeczywistości "porodówka w Lesku jest zamknięta". "Nie przez remont. Wcześniej za PiS została zamknięta w Ustrzykach Dolnych i Sanoku. Kobieta z Ustrzyk Górnych do najbliższej porodówki najkrótszą drogą ma 95 km. Tyle faktów" - napisał.

"Tusk kłamie, gdy mówi, że porodówka w Lesku nie została zamknięta. Została. Nie działa od stycznia. Była ostatnią w Bieszczadach. Teraz kobiety w ciąży muszą pokonać nawet sto kilometrów przez góry, aby dostać się na oddział położniczy. Taka jest prawda, panie Tusk…" - stwierdziłMarcin Warchoł.

Porodówka w Lesku zamknięta. Likwidacji mogą ulec kolejne oddziały

Marcelina Zawisza napisała wówczas: "Widzę, że teraz spin rządu jest taki, że porodówka nie została zamknięta, tylko trwa tam remont. Szanowni państwo, to była wymówka z zeszłego roku. W tym roku porodówki już nie ma".

W ostatnim czasie blisko 5,7 tys. osób podpisało apel do premiera Donalda Tuska o ratowanie Szpitala Specjalistycznego w Lesku. Mieszkańcy obawiają się, że z uwagi na długi placówka w każdej chwili może zostać zamknięta.

Największe obawy dotyczą Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Jak donosi portal nowiny24.pl, może on zostać zamknięty z uwagi na to, że również przynosi szpitalowi straty. Jeżeli ten scenariusz się spełni, mieszkańcy będą musieli udawać się po pilną pomoc do oddalonych placówek.

Źródła: Twitter, nowiny24.pl





"Wydarzenia": Była Madera i kasa w supermarkecie, będzie ministerstwo? Petru znowu budzi emocje Polsat News