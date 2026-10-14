Gorąco przed Trybunałem Konstytucyjnym. Doszło do przepychanek

Przed Trybunałem Konstytucyjnym zgromadzili się protestujący przeciwko zaprzysiężenie Macieja Berka. Dołączył do nich Mariusz Gosek.

Na miejscu jest także Antoni Macierewicz.

Demonstranci trzymają transparenty i wznoszą okrzyki: "tu jest Polska", "precz z komuną". Śpiewają też pieśni patriotyczne. Momentami dochodzi do przepychanek.

Na miejscu obecne są służby mundurowe.

Przed TK pojawił się także Robert Bąkiewicz. W pewnym momencie zaczął wyrywać z rąk policjantów barierki.

Robert Bąkiewicz przed TK Polsat News materiał zewnętrzny

W tłumie widać osoby w kamizelkach z napisem Ruch Obrony Granic.

Kilka osób upadło na ziemię. Protestujący blokowali wjazd na teren TK. Po jakimś czasie udało tam się dostać Robertowi Bąkiewiczowi.

Na miejscu pojawili się ratownicy medyczni, pomagali osobie leżącej na chodniku.

W tym samym czasie (ok. g. 10:20) na teren wjechali sędziowie TK.

Sędziowie wjechali do TK Polsat News materiał zewnętrzny

W środku sędziowie spotkali się z Bogdanem Święczkowskim. - Warunkowo macie zgodę w dniu dzisiejszym, żeby być tu w Trybunale - powiedział.

Berek i Święczkowski rozmawiali w gabinecie prezesa TK.

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Krótko przed g. 11 Polsat News usłyszał, że Maciej Berek opuścił siedzibę Trybunału.

Ok. g. 11 do protestujących wyszedł Bogdan Święczkowski.

- Takie rzeczy nie powinny się dziać. Mi jest bardzo przykro, że doszło do takiej sytuacji. Pan Berek zarzucił mi, iż to jest moja odpowiedzialność, że do takiej sytuacji dochodzi. Ja uważam, że to jest odpowiedzialność tych osób, które nie złożyły ślubowania wobec pana prezydenta - powiedział prezes TK.

- Osoby, które nie złożyły ślubowania, próbowały wtargnąć do części sędziowskiej. Uniemożliwiłem wejście państwu z uwagi na fakt, iż nie mieli mojej zgody na przebywanie w części, gdzie urzędują sędziowie prezydentów - dodał.

Więcej informacji wkrótce...

Sejm. Gosek starł się ze Strażą Marszałkowską

Wcześniej w Sejmie Mariusz Gosek próbował dostać się do gabinetu marszałka, jednak korytarz do niego prowadzący był zablokowany przez Straż Marszałkowską.

- Jestem posłem polskiego parlamentu, chcę wejść do gabinetu marszałka - mówił Gosek. W odpowiedzi usłyszał, że korytarz jest wyłączony z użytkowania. Następnie poseł próbował się przepchać.

- Proszę mnie przepuścić - powtarzał. - Ale to przecież pan mnie atakuje - odpowiedział strażnik.

- Tam dojdzie do przestępstwa, pan łamie prawo. Proszę mnie przepuścić. Kolejny raz zwracam panom uwagę, proszę mnie przepuścić - powiedział poseł.

- Będziecie panowie teraz tak stali? Mamy się szarpnąć? Ja was przepchnę, 120 (kg - red.) wczoraj wziąłem - mówił.

Zaprzysiężenie Macieja Berka. Zabrakło prezydenta

W środę Maciej Berek złożył ślubowanie w Sejmie. Na uroczystości zabrakło prezydenta Karola Nawrockiego.

Ceremonia rozpoczęła się od odczytania uchwały Sejmu przez marszałka Włodzimierza Czarzastego. Następnie głos zabrał sam Berek, który przypomniał, że warunkiem objęcia przez sędziego stanowiska jest złożenie ślubowania. - Ja, Maciej Berek, składam wobec prezydenta ślubowanie - rozpoczął.

- Po tym ślubowaniu chciałbym powiedzieć, w imieniu swoim i wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego, szczególnie tych obecnych tutaj, że zrobimy wszystko, aby te wartości, o których mówi rota ślubowania, ziszczały się każdego dnia - wskazał.

Nieobecność Karola Nawrockiego skomentowałZbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta. - No to przecież groteska jest. Ja komentuje poważne rzeczy, komedii czy tragikomedii nie komentuje - powiedział Polsat Ne

Maciej Berek, były minister ds. nadzoru nad polityką rządu w gabinecie Donalda Tuska, został powołany przez Sejm na stanowisko sędziego TK 4 września. Prezydent Karol Nawrocki nie odebrał jednak od niego ślubowania, argumentując, że nie spełnia on wymogów formalnych.



