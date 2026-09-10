W skrócie Jarosław Kaczyński podczas miesięcznicy smoleńskiej w Warszawie ocenił działania osób zakłócających obchody jako objaw braku kultury i nazwał je "Putinadą".

Prezes PiS wyraził nadzieję na zmianę sytuacji politycznej w kraju oraz odniósł się do afery wokół upadłej giełdy Zondacrypto.

Kaczyński stwierdził, że należy ustalić, kto finansuje osoby zakłócające comiesięczne uroczystości i zapowiedział działania w tej sprawie.

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Jarosław Kaczyński w czwartek wygłosił przemówienie na placu Piłsudskiego w Warszawie. Wystąpienie prezesa PiS miało związek z przypadającą na ten dzień miesięcznicą smoleńską. W jego trakcie polityk odniósł się do grup, które próbowały zakłócić uroczystość. W tle bowiem usłyszeć można było m.in. okrzyki "kłamca, kłamca".

- Z jednej strony mamy pewną poprawę, bo ci, którzy urządzają tutaj co miesiąc awantury, mogą już tylko nosić transparent. Nie mogą znieważać pomnika ofiar, nie mogą znieważać pomnika prezydenta. Przynajmniej w tej chwili tak jest - ocenił.

Chwilę później doszło jednak do przepychanek z udziałem demonstrantów. Na opublikowanych w sieci nagraniach ze zdarzenia widać kilka osób z banerami a wśród nich posła Antoniego Macierewicza.

Kaczyński podczas miesięcznicy smoleńskiej. Wspomniał o "Putinadzie"

Prezes PiS zaznaczył jednak, że w dalszym ciągu i "wbrew prawu" dochodzi do zakłócania obchodów. - Mamy do czynienia z objawami niebywałego braku kultury, czyli mówiąc wprost, chamstwa. Ale też mamy do czynienia z "Putinadą". Mam nadzieję, że będą wyciągnięte odpowiednie wnioski, te, które podejmuje sąd i które wyrażają się w bardzo licznych latach pozbawienia wolności - mówił.

Kaczyński nawiązał też do rządu Donalda Tuska i sytuacji politycznej w Polsce. Jak podkreślił, jego środowisko liczy na "pozytywną zmianę w naszym kraju". - Liczymy na to, że to straszliwe zło, które nas dopadło w roku 2023, się skończy. Liczymy na to, że to totalne kłamstwo, które trwa przez cały czas, trwa i dzisiaj, zostanie w końcu przez społeczeństwo odrzucone, bo ich władza, ich dojście do władzy wynikało z kłamstwa - ocenił.

- Te wszystkie wrzaski, te wszystkie opowieści to nic innego, jak tylko echo rozpaczliwej obrony Donalda Tuska i jego ludzi przed całkowicie uzasadnionym oskarżeniem o nową wielką aferę. Taką jak Amber Gold, a być może nawet i większą - mówił, nawiązując prawdopodobnie do afery wokół upadłej giełdy Zondacrypto.

- To jest po prostu nic innego, jak to, co jest stałym instrumentem tej władzy. To znaczy kłamstwo, kłamstwo i jeszcze raz kłamstwo. Przykrywanie - jak to mówił kiedyś były premier Belka - jednym kłamstwem następnego kłamstwa - stwierdził.

Kaczyński: Tak nie może wyglądać Polska. Odniósł się też do afery Zondacrypto

Prezes PiS podkreślił, że w jego ocenie "tak nie może wyglądać Polska", ponieważ w przeciwnym razie "finał będzie naprawdę straszny". - Musimy to odwrócić i to jest nasz cel, a takim mały wycinkiem tego celu jest to, żeby tutaj na tym placu te comiesięczne uroczystości mogły odbywać się w spokoju, a ci, którzy chcą je zakłócać, znajdowali się w rękach władz porządkowych - zaznaczył.

Jarosław Kaczyński podkreślił przy tym, że jego celem jest ustalenie, kim są oraz kto finansuje osoby, które zakłócają obchody miesięcznic smoleńskich. - Taki dzień przyjdzie i nie jest zbyt odległy - zapewnił.

Po wystąpieniu polityk został też zaczepiony przez niektórych dziennikarzy i poproszony o dodatkowy komentarz na temat sprawy Zondacrypto. - Złodziej krzyczy: "Łapać złodzieja!". To jest dokładnie ta metoda, metoda z kryminalnego przedmieścia. No ale cóż, tacy ludzie doszli do władzy. Z taką mentalnością, a przy tym z takimi uzależnieniami - skomentował.



