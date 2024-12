Szef MSWiA Polski Tomasz Siemoniak odniósł się do wydarzeń w Syrii. "Polskie służby wywiadowcze, Agencja Wywiadu i Służba Wywiadu Wojskowego, we współpracy z MSZ i MON oraz sojusznikami z NATO i partnerami z Unii Europejskiej ściśle obserwują i analizują wydarzenia" - czytamy we wpisie.