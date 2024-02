Gorący dzień w Sejmie. Przedstawiono harmonogram

W harmonogramie środowego posiedzenia znalazł się także rządowy projekt nowelizujący ustawę dotyczącą pomocy obywatelom Ukrainy . Zakłada on m.in. przedłużenie do 30 czerwca okresu, w którym pobyt Ukraińców uciekających przed wojną jest uznawany za legalny . Przedłużeniu ma ulec także okres obowiązywania uprawnień dla ukraińskich medyków.

Nieoczekiwana zmiana harmonogramu? Podejrzenia polityków

Interia informowała również, że formacje Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni planują złożyć w Sejmie własny, wspólny projekt ustawy zmieniający prawo aborcyjne . Ma on przywracać stan prawny sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku, czyli cofać zegar do tzw. kompromisu aborcyjnego z 1993 roku. Z naszych informacji wynika, że dokument zostanie zaprezentowany przed albo w trakcie zaplanowanego na 7-9 lutego posiedzenia Sejmu.

Wszystkie oczy na Kamińskiego i Wąsika. Politycy zapowiadają wizytę w Sejmie

Podobną deklarację złożył Maciej Wąsik. "Jestem posłem. Stwierdził to Sąd Najwyższy. Wyrok SO z 20 grudnia nie wywołuje skutku prawnego w postaci utraty wybieralności. Do zobaczenia w Sejmie" - napisał polityk PiS na portalu X, zamieszczając fragment pisma, mającego stanowić uzasadnienie orzeczenia SN uchylającego postanowienie marszałka Szymona Hołowni o wygaszeniu mandatów.