W czwartek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o statusie osoby najbliższej. Jako pierwszy głos w debacie zabrał poseł PiS Marcin Warchoł, który wyraził zdecydowany sprzeciw wobec proponowanych rozwiązań.

Polityk przekonywał, że projekt ustawy stanowi próbę podważenia i zastąpienia instytucji małżeństwa. W jego ocenie konstytucja jednoznacznie chroni małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. Jego zdaniem próba zmiany "odwiecznych praw natury" zawsze skończy się niepowodzeniem.

"Degradacja narodu". PiS przeciwne ustawie o statusie osoby najbliższej

- Taka jest po prostu natura. Konstytucja chroni małżeństwo i chroni rodziny. Związek kobiety i mężczyzny - nie jednej kobiety i drugiej kobiety, której się wydaje, że jest mężczyzną albo odwrotnie. Ponieważ małżeństwo i rodzina scalają naród, spełniają cele prokreacyjne. Prokreacja oznacza przetrwanie narodu, i to rozumiało SLD w 1997 roku, ale wy, ich potomkowie, już tego nie rozumiecie - powiedział.

Warchoł stwierdził, że związki pozamałżeńskie są "nieproduktywne", ponieważ nie mają w obowiązku wychowywania dzieci, które są podstawą narodu i zmierzają do jego unicestwienia. - Wprowadzając te rozwiązania, absolutnie degradujecie podstawową tkankę narodu, którą jest właśnie rodzina, małżeństwo - stwierdził.

Jednocześnie poseł PiS zauważył, że niezwiązane związkiem małżeńskim osoby mogą podejmować decyzję o wspólnym kredycie czy zapisywać sobie majątki w testamencie.

Warchoł zaznaczył również, że w ocenie skutków regulacji wskazano, że ustawa będzie kosztować polskiego podatnika ponad dwa miliardy złotych. - Po to, żeby spełnić waszą ideologiczną zachciankę, i to jeszcze całkowicie nieproduktywną, dlatego będziemy za odrzuceniem tego projektu - szkodliwego, absurdalnego i antynarodowego w pierwszym czytaniu - zadeklarował poseł PiS.

"Hańba i głupota". Monika Rosa odpowiada posłowi PiS ws. ustawy o statusie osoby najbliższej

Posłowi PiS odpowiedziała z sejmowej mównicy wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Monika Rosa. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że każdy człowiek zasługuje na równe traktowanie, a każda para - niezależnie od tego, czy jest jednopłciowa, czy różnopłciowa oraz czy pozostaje w związku formalnym, czy nieformalnym - ma prawo do życia w miłości, bezpieczeństwie i szacunku oraz do bycia dostrzeganą przez państwo.

- Hańbą jest nazywanie par jednopłciowych, różnopłciowych, żyjących w związkach nieformalnych, bezproduktywną zachcianką. Pan obraża miliony osób, obywateli i obywatelek żyjących w Polsce, które tworzą społeczeństwo, naród, rodziny - stwierdziła.

Rosa zwróciła również uwagę, że według danych co czwarte dziecko w Polsce przychodzi na świat w związku nieformalnym. - W związkach nieformalnych rodzą się dzieci. Związki nieformalne wychowują dzieci. (...) Więc jest hańbą i głupotą to, co pan opowiada. To nie są tylko przepisy. To są opowieści o życiu - podkreśliła.

- Projekt ustawy, o którym dzisiaj rozmawiamy, odpowiada na współczesne wyzwania i potrzeby, bo liczba osób, które żyją w związkach nieformalnych, z roku na rok po prostu rośnie. Odpowiada też na postulaty społeczności LGBT. To jest ustawa, która wzmacnia rodzinę, która wzmacnia obywateli i obywatelki Polski, która te rodziny ochrania i która tym samym realizuje zapisy Konstytucji RP - podsumowała.

"Ściek dehumanizacji". Przemówienie Żukowskiej w Sejmie

Głos w debacie zabrała również Anna Maria Żukowska, przewodnicząca KPP Nowej Lewicy. Posłanka weszła na mównicę z flagą społeczności LGBT+, jak wyjaśniła - przekazaną jej przez Magdalenę Biejat, która wcześniej otrzymała ją podczas debaty prezydenckiej od Rafała Trzaskowskiego. Ten, jak przypomniała, w trakcie wydarzenia chciał ją schować.

W swoim wystąpieniu Żukowska podkreśliła, że osoby LGBT+ są częścią społeczeństwa i życia publicznego. - Wśród nas są osoby, które są członkami, członkiniami, osobami członkowskimi społeczności LGBT+. Ja jestem jedną z nich, ale nie jestem jedyna - powiedziała z mównicy.

Żukowska zaznaczyła, że część osób jest już publicznie "wyoutowana", inne natomiast wciąż ukrywają swoją orientację. - Inne siedzą nadal w szafie i chcemy im dać możliwość, żeby nie czuły, że muszą tam nadal być - mówiła. Dodała, że takie osoby mogą być obecne również w Sejmie i Senacie.

Posłanka ostro skrytykowała działania poprzedniego rządu wobec społeczności LGBT+. - To, co działo się przez ostatnie lata rządów Prawa i Sprawiedliwości, to był ściek dehumanizacji. To było nie do zniesienia, co robiliście. Działo nam się upokarzanie, pokazywanie nas jako coś, czym można straszyć - podkreśliła.

Żukowska zwróciła się również do posła Warchoła. - Panie pośle, czy pan tak naprawdę żyje w pełni i w zgodzie z naturą? - zapytała. - Bo wydaje mi się, że ma pan wadę wzroku. Skoro natura przewidziała, że ma pan wadę wzroku, to po co pan nosi okulary? Macie zakutą argumentację. Nie rozumiecie, że żyjemy w XXI wieku. Są nowe standardy cywilizacyjne. Państwo jest po to, tu się zwracam do Konfederacji, żeby obywatelom życie ułatwiać, nie utrudniać, żeby było łatwiej, żeby było mniej formalności - dodała.

"W ten sposób może pan mówić do kolegów". Spięcie Mulawy i Niedzieli

Głos zabrał też poseł Konfederacji Krzysztof Mulawa, który zwrócił się do ambasadorów. - Jestem dobrze wychowaną osobą, przynajmniej chcę taką być, więc na początku zwrócę się do naszych gości: drodzy ambasadorowie: w Polsce poradzimy sobie ze stanowieniem prawa, dziękujemy za waszą obecność, nie musicie pilnować - oświadczył.

- Jeżeli chcecie promować dewiantów na ścianach swoich ambasad, macie do tego prawo, ale z polskim prawem poradzimy sobie sami - dodał.

Mulawę upomniała wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela. - Panie pośle... słowa, których pan użył, są niegodne parlamentarzysty. Nie tu i nie teraz. W ten sposób może pan sobie mówić do swoich kolegów, nie w parlamencie. Bardzo pana proszę o przyzwoite zachowanie i wystąpienie - powiedziała, prosząc, by ten nie obrażał gości.

Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej. Co zawiera?

Przypomnijmy, że zgodnie z projektem osoby żyjące w związkach nieformalnych będą mogły zawrzeć przed notariuszem umowę cywilnoprawną, która następnie zostanie zarejestrowana w urzędzie stanu cywilnego i dzięki której zyskają możliwość kształtowania wzajemnych praw i obowiązków.

Oznacza to, że będą mogły razem rozliczać PIT, zyskają też dostęp do informacji i dokumentacji medycznej partnera, będą także uprawnione do dziedziczenia testamentowego. Przepisy mają zwiększyć też ochronę osób w związkach niesformalizowanych, niezależnie od płci.

