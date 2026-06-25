Google zmienia sposób korzystania z wyszukiwarki i oddaje użytkownikom większą kontrolę nad tym, które serwisy informacyjne widzą najczęściej. Nowe rozwiązanie pozwala na personalizację treści wyświetlanych w sekcji "Najważniejszych artykułów" i ułatwia śledzenie informacji z konkretnych witryn.

Dzięki funkcji "preferowane źródła" (Preferred Sources) każdy użytkownik może wskazać swoje ulubione media, które będą miały pierwszeństwo w sekcji "Najważniejsze artykuły" oraz w nowym module "Z Twoich źródeł".

Interia Wydarzenia z nowym przyciskiem. Jedno kliknięcie wystarczy, aby dodać serwis do preferowanych źródeł Google

Aby maksymalnie ułatwić korzystanie z tej funkcji, Interia Wydarzenia przygotowała specjalny przycisk, który będzie pojawiał się we wszystkich artykułach serwisu. Po jego kliknięciu użytkownik zostanie automatycznie przeniesiony do odpowiedniej strony Google z już wskazaną domeną wydarzenia.interia.pl.

Wystarczy potwierdzić wybór i gotowe - cały proces zajmuje kilkanaście sekund.

Co daje dodanie Interia Wydarzenia do preferowanych źródeł?

Dodanie serwisu do preferowanych źródeł oznacza, że Google otrzymuje jasny sygnał, iż właśnie te materiały użytkownik chce widzieć w pierwszej kolejności. Gdy w wyszukiwarce pojawi się zapytanie dotyczące bieżących wydarzeń - politycznych, gospodarczych, społecznych czy zagranicznych - publikacje Interia Wydarzenia będą mogły częściej pojawiać się wyżej w sekcji "Najważniejsze artykuły", o ile odpowiadają tematowi wyszukiwania.

Zobacz również: Polska Interia i Polsat teraz wygrywają w internecie

Nie oznacza to jednak ograniczenia dostępu do innych mediów. Google nadal będzie wyświetlać informacje z różnorodnych źródeł, a preferowane artykuły z preferowanych serwisów otrzymają pierwszeństwo tylko wtedy, gdy opublikują one treści odpowiadające zapytaniu użytkownika.

"Preferowane żródła" Google działają już także w Polsce

Google rozpoczęło testy "Preferowanych źródeł" w czerwcu 2025 roku. Po kilku miesiącach otrzymali je użytkownicy w USA i Indiach. Następnie udostępniono ją w innych krajach. W Polsce funkcja jest dostępna od końca kwietnia 2026 roku i działa w pełni po polsku.

Według danych Google użytkownicy oznaczyli już ponad 200 tysięcy różnych stron internetowych jako preferowane źródła. Firma podkreśla również, że internauci są około dwukrotnie bardziej skłonni kliknąć serwis, który wcześniej sami dodali do swojej listy ulubionych.

Najprostszy sposób - skorzystaj z przycisku w artykułach Interii

Najwygodniejszym rozwiązaniem jest kliknięcie przycisku dostępnego bezpośrednio we wszystkich artykułach Interia Wydarzenia. Po kliknięciu w przycisk użytkownik zostaje automatycznie przeniesiony do panelu Google z przygotowaną domeną wydarzenia.interia.pl. Wystarczy zatwierdzić wybór, aby serwis został dodany do preferowanych źródeł.

To najszybsza metoda, która nie wymaga samodzielnego wyszukiwania odpowiednich ustawień.

Zobacz również: Polska Interia wygrała I kwartał 2026 roku w internecie

Dodaj Interia Wydarzenia do preferowanych źródeł ręcznie

Jeżeli użytkownik woli samodzielnie zarządzać listą preferowanych źródeł, Google udostępnia inne metody.

Dodawanie w panelu "Preferencje dotyczące źródeł": Google udostępnia również panel zarządzania preferowanymi źródłami pod adresem: https://google.com/preferences/source. Można w nim ręcznie wyszukać konkretny serwis, a następnie ręcznie dodawać lub usuwać serwisy z listy preferowanych i w ten sposób stworzyć własną listę mediów, które mają być częściej wyświetlane w wynikach wyszukiwania. Sposób jeszcze łatwiejszy: kliknij w przygotowany wcześniej link wpisaną domeną wydarzenia.interia.pl. Teraz wystarczy zatwierdzić wybór. Całość zajmie kilkanaście sekund. kliknij w przygotowany wcześniej link https://www.google.com/preferences/source?q=wydarzenia.interia.pl , by otworzyć stronę Google "Preferencje dotyczące źródeł" z już. Teraz wystarczy zatwierdzić wybór. Całość zajmie kilkanaście sekund. Preferowane źródła w "Najważniejszych artykułach" na telefonie - otwórz google.com na telefonie i wyszukaj wiadomości na interesujący cię temat. Jeśli na stronie wyników wyszukiwania pojawi się sekcja "Najważniejsze artykuły", po prawej stronie jej nagłówka kliknij ikonę przedstawiającą gwiazdki kart. Wyszukaj źródło Interia Wydarzenia, zaznacz je w polu wyboru, a następnie na dole kliknij "Ponownie załaduj wyniki".

Co zmieni się po dodaniu Interia Wydarzenia do "Preferowanych źródeł"?

Po zapisaniu preferencji nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych czynności. Przy kolejnych wyszukiwaniach wiadomości publikacje Interia Wydarzenia będą mogły pojawiać się wyżej w sekcji "Najważniejsze artykuły" oraz w module "Z Twoich źródeł", jeśli będą odpowiadały wpisanemu zapytaniu.

Nowa funkcja w Google ma zwiększyć wpływ użytkownika na częstsze wyświetlanie artykułów z preferowanych serwisów informacyjnych.

Korzystanie z ustawień "Preferowanych źródeł" nie wymaga opłat i działa zarówno na komputerach, jak i urządzeniach mobilnych we wszystkich najpopularniejszych przeglądarkach.

Jak rozpoznać prawdę w internecie? Polsat



