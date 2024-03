Sprawa Adama Gomoli. "Poprosiłem o zawieszenie"

Podczas programu stwierdził, że kiedy usłyszał o doniesieniach "Nowej Trybuny Opolskiej" był zaskoczony. - Zszokowało mnie to, w jaki sposób zostały przedstawione moje działania - powiedział Adam Gomola.

Sprawa Adama Gomoły. "Jestem niewinny"

W rozmowie Adam Gomoła utrzymywał, że jego działania były zgodne z prawem. - Jestem niewinny - zapewniał i przyznał, że musi to udowodnić. Stwierdził, że została na niego "zastawiona zasadzka".

- Będę odpowiadał jak każdy inny obywatel. Ale tak jak każdy inny obywatel, chcę mieć domniemanie niewinności i do momentu wyjaśnienia tej sprawy będę realizował misję zleconą mi przez blisko 22 tysiące wyborców - podkreślił Gomoła.

Taśmy Adama Gomoły

W miniony piątek "Nowa Trybuna Opolska" zamieściła artykuł, w którym znalazł się zapis rozmowy, jaki opolski poseł na Adam Gomoła miał przeprowadzić z jednym z kandydatów na pierwsze miejsce w wyborach do sejmiku województwa opolskiego. Według gazety poseł namawiał kandydata, by ten wpłacił 20 tysięcy złotych na konto firmy należącej do szefowej sztabu wyborczego partii. Niedługo później, jeszcze tego samego dnia, władze Polski 2050 usunęły Gomołę z klubu parlamentarnego i z partii.