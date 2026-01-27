W poniedziałek niebezpieczna gołoledź mocno dała się we znaki mieszkańcom północno-zachodniej Polski. Zamknięto setki szkół, oblodzenie unieruchamiało pociągi i tramwaje, a na drogach i chodnikach było bardzo ślisko. We wtorek sytuacja się poprawi, ale na to niebezpieczne zjawisko wciąż trzeba będzie uważać, zwłaszcza na północnym zachodzie - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Gołoledź wróci. Najdłużej utrzyma się na północnym wschodzie

Rano na północnym wschodzie i wschodzie kraju trzeba uważać na słabe marznące opady deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Lokalnie, zwłaszcza w rejonie Podlasia oraz na Mazurach, mogą się one utrzymywać nawet do południa. W tych rejonach może więc być bardzo ślisko i do godz. 12:00 obowiązują pomarańczowe alerty IMGW dotyczące marznących opadów.

W pozostałych rejonach również może być ślisko, jednak oblodzenie może się utrzymać tylko rano, a z czasem, wraz z postępującym ociepleniem, powinno zniknąć.

Wtorek będzie nieprzyjemnym dniem, z dużym zachmurzeniem praktycznie wszędzie. Większych przejaśnień synoptycy IMGW spodziewają się na południu Polski.

W wielu miejscach będzie mokro i deszczowo, a na Kaszubach i części Pomorza popada śnieg WXCharts materiał zewnętrzny

Musimy się liczyć ze słabymi opadami śniegu i deszczu ze śniegiem. Najwięcej białego puchu we wtorek spadnie na Pojezierzu Pomorskim i na Kaszubach - tam można się spodziewać przyrostu pokrywy śnieżnej o 5 cm. Na Wybrzeżu oraz na Podkarpaciu popada głównie sam słaby deszcz lub mżawka.

Pogoda we wtorek ciepła, ale mało przyjazna. Uwaga na mgły

Rano na północy i wschodzie kraju mogą się utrzymywać lokalne mgły ograniczające widzialność do około 300 metrów. Powinny się rozwiać przed południem.

Wtorek będzie dość ciepły, z temperaturami przeważnie od -1 do 2 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na południu, gdzie specjaliści spodziewają się od 3 do 5 stopni powyżej zera.

We wtorek w Polsce będzie dość ciepło, jak na tę porę roku. W wielu miejscach będzie powyżej zera WXCharts materiał zewnętrzny

Odczuwalnej temperatury nie obniży wiatr, który przeważnie będzie słaby. Najsilniejsze podmuchy wystąpią wysoko w górach i osiągną do 60 km/h. W Tatrach wiatr będzie powodować zamiecie śnieżne.

