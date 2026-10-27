W skrócie Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich współpracuje z policją w celu wyjaśnienia doniesień o znalezieniu godeł Polski w kontenerze na śmieci przed siedzibą instytucji.

Policjanci ze Śródmieścia prowadzą postępowanie sprawdzające po tym, jak funkcjonariusze przybyli na miejsce nie znaleźli w kontenerze wspomnianych symboli państwowych.

Biuro RPO z własnej inicjatywy przekazało policji nagrania z monitoringu, które mają pomóc w ustaleniu okoliczności zdarzenia i zweryfikowaniu pojawiających się doniesień.

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W miniony weekend w mediach społecznościowych opublikowane zostały zdjęcia, ukazujące polskie godła, umieszczone wśród śmieci w kontenerze przed budynkiem przy Al. Solidarności w Warszawie, otwiera się w nowym oknie, w którym mieści się siedziba biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zdjęcia wywołały oburzenie części internautów, podczas gdy inni wskazywali na możliwą prowokację.

Godła w kontenerze na śmieci? Jest ruch RPO

Sprawą jeszcze w sobotę zajęła się policja. Oficer prasowy Komendy Rejonowej Policji Warszawa I (Śródmieście) asp. Jakub Pacyniak przekazał, że funkcjonariusze, którzy przyjechali przed siedzibę biura RPO przed godz. 17., nie znaleźli godeł w kontenerze. Podkreślił, że obecnie policjanci ze Śródmieścia prowadzą postępowanie sprawdzające w tej sprawie, aby ustalić, czy doszło do popełnienia przestępstwa.

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Monika Okrasa, dyrektor zespołu kontaktów z mediami i komunikacji społecznej w biurze RPO, w przesłanym PAP oświadczeniu podkreśliła, że biuro podchodzi "do sprawy tych doniesień poważnie, gdyż otaczanie symboli państwa szacunkiem jest prawem i obowiązkiem".

"Zależy nam na wyjaśnieniu sytuacji i na prośbę RPO doniesienia te są starannie sprawdzane. Biuro RPO współpracuje też w tym zakresie z Policją" - podkreśliła.

"Po doniesieniach medialnych o prowadzonym postępowaniu Biuro RPO, z własnej inicjatywy, niezwłocznie przekazało Policji nagrania z monitoringu, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności zdarzenia. Biuro RPO jest gotowe udzielić służbom wszelkich niezbędnych wyjaśnień" - dodała.

Polskie prawo nakazuje otaczanie symboli narodowych czcią i szacunkiem. Publiczne znieważenie, niszczenie, uszkadzanie lub usuwanie godła, sztandaru, chorągwi, bandery, flagi lub innego znaku państwowego jest przestępstwem zagrożonym grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.



