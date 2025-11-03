Gluten w bezglutenowym produkcie. Jest ostrzeżenie GIS

Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące obecności glutenu w jednej z partii chrupek kukurydzianych Tygryski, które oznaczono na opakowaniu jako bezglutenowe. Spożycie ich przez osoby cierpiące na alergię może skutkować wystąpieniem reakcji alergicznej.

W wyniku kontroli urzędowej przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono niezgodność w zakresie zawartości glutenu w partii chrupek kukurydzianych oznakowanych jako bezglutenowe.

"Spożycie produktu przez osoby z alergią bądź nietolerancją na gluten może wywołać u nich wystąpienie reakcji alergicznej" - ostrzegł GIS.

    Ostrzeżenie GIS. Partia Tygrysków stanowić może zagrożenie dla uczulonych

    Chodzi o produkt Tygryski Chrupki kukurydziane o smaku toffi 70 g, o numerze partii: A0430 z datą spożycia do 01.2026. Producentem chrupek jest TBM Sp. z o.o., Kolejowa 7A, 27-415 Kunów.

    Kolorowe opakowanie chrupek kukurydzianych marki Tygryski z motywem uśmiechniętego tygrysa, grafiką kukurydzianych chrupek oraz miodu, umieszczone na drewnianym tle.
    Tak wyglądają chrupki, w których znalazł się gluten, choć nie powinienGISmateriał zewnętrzny

    GIS poinformował, że firma TBM Sp. z o. o. niezwłocznie po otrzymaniu informacji o stwierdzonej niezgodności podjęła działania mające na celu wycofanie produktu z rynku oraz poinformowała odbiorców o zaistniałej sytuacji.

    "Organy urzędowej kontroli żywności nadzorują proces wycofywania kwestionowanej partii z obrotu i prowadzą postępowanie wyjaśniające w sprawie" - dodał GIS.

