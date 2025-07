Główny szlak nielegalnej migracji z Białorusi. "Tu jest źródło problemu"

Prezydent Litwy zadeklarował pomoc Łotwie, "by zmniejszyć napływ migracji". Jak tłumaczył, "źródło problemu" leży na granicy łotewsko-białoruskiej. - Kiedy się z nim uporamy, niepotrzebne będą te nadzwyczajne środki - podkreślił, wskazując na wznowione kontrole graniczne. To właśnie "szlakiem łotewskim" cudzoziemcy dostają się na Litwę, a następnie do Polski.