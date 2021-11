Główny Inspektorat Sanitarny podał, że został poinformowany przez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o stwierdzeniu migracji do żywności pierwszorzędowych amin aromatycznych z nylonowych łopatek kuchennych.

Pierwszorzędowe aminy aromatyczne to substancje szkodliwe dla zdrowia.

Chodzi o produkt: Łopatka kuchenna nylonowa "SPATULA" Redstone (33 cm), o numerze partii: 364105, kodzie artykułu: 2575584, kodzie kreskowym: 8719987077975.

Dystrybutorem produktu jest Action Service & Distributie B.V. Perenmarkt 15 Zwaagdijk Oost 1681 PG Netherlands

Produkt został wycofany ze wszystkich sklepów sieci

Produkt został wycofany ze wszystkich sklepów sieci Action Poland Sp. z o.o. 27 sierpnia 2021 r.

Szczegółowe informacje o wycofywanym produkcie wraz ze zdjęciami dostępne są na stronie internetowej firmy Action Poland Sp. z o.o.

Można tam przeczytać, że produkt, który sprzedawany był od 29.03.2021 r. do 27.08.2021 r., nie spełnia wszystkich wymogów bezpieczeństwa.

"Przekroczenie limitu migracji pierwszorzędowych amin aromatycznych. Stosowanie tego artykułu może potencjalnie prowadzić do obecności substancji w żywności, które w dłuższej perspektywie może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumenta" - podano. "Nie zaleca się dalszego korzystania z produktu. Prosimy o zwrócenie go do sklepu Action. Tam otrzymają Państwo pełen zwrot ceny zakupu bez konieczności okazywania paragonu" - podano. "W imieniu Koopman International / AM/63 serdecznie przepraszamy za wszelkie niedogodności i dziękujemy za współpracę" - dodano.

Będzie postępowanie wyjaśniające

Plakaty z informacją o wycofanym produkcie zostały wydrukowane i rozwieszone we wszystkich sklepach sieci Action.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.

GIS zaleca nieużywanie produktu wskazanego w komunikacie do kontaktu z żywnością.

