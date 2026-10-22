- Po tym ostatnim głosowaniu wiedziała, że nie ma już żadnego poparcia w partii. Że wszystko się rozeszło. Wyprzedziła ruch i pierwsza się pożegnała - słyszymy od jednego z ministrów w rządzie Donalda Tuska.

To reakcja na nagłą decyzję Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz o rezygnacji z ministerialnej teki, a także przewodzenia Polsce 2050.

"Odchodzę z rządu Donalda Tuska, bo wartości są dla mnie ważniejsze niż stołki" - przekazała była już minister funduszy i polityki regionalnej.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odchodzi z rządu. "Takie jest życie"

- Takie jest życie. W innej sytuacji za chwilę i tak straciłaby partię i musiałaby odejść. Czy ktoś za nią pójdzie? Nikt nie chce iść na dno - mówi Interii jeden z wiceministrów.

W podobnym tonie wyraża się kolejny z konstytucyjnych ministrów. Jak twierdzi, decyzja była dużym zaskoczeniem także dla członków Polski 2050.

- Według mojej wiedzy to jej własna inicjatywa. Nikt jej do tego nie zmuszał ani nie sugerował. Ogólnie to jest zaskoczenie, nawet w jej własnej partii. Czy pociągnie za sobą jakichś ludzi? Nie sądzę, bo niby dokąd? - pyta.

Ruch wyprzedzający? A co z Hołownią?

Według innego z ministrów decyzja Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz o odejściu była ruchem wyprzedzającym. "Katarzyna się ewakuowała, bo w przeciwnym razie Szymon z Kierownikiem by ją zaraz ewakuowali" - czytamy w wiadomości od naszego źródła.

Dopytywany, czy Hołownia miałby objąć tekę ministra funduszy i polityki regionalnej, wskazuje, że założyciel polski 2050 "raczej" nie przejmie tego resortu. Dodaje jednak po chwili: - "Tego, co w głowie jest u Szymona, to nikt nie odgadnie".

Inny z konstytucyjnych ministrów wskazuje, że decyzja może wynika z innego powodu.

"W kuluarach mówią, że był to ruch wyprzedzający, bo straciła poparcie klubu i liczyła na to, że przejdzie zniesienie dwukadencyjności i będzie mogła odejść w proteście" - czytamy.

I dodaje: - "Ale to nie przeszło. Stąd takie pokrętne uzasadnienie".

W KPRM również słyszymy, że powodem odejście Pełczyńskiej-Nałęcz z rządu była "utrata panowania" nad własną partią.

- W Sejmie trwa fiesta. Wszystkim ulżyło, wszyscy na to od dawna czekali. A ludzie z Centrum mówią, że ona to planowała. Rzeczywiście chciała być wyrzucona. Zdecydował Domański i dzisiejsze glosowanie. Straciła kontrolę nad klubem i ludźmi - twierdzi nasz rozmówca z Kancelarii Premiera.

Pełczyńska-Nałęcz odchodzi z rządu. "Indywidualna decyzja"

W rozmowie z Interią wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka wskazał, ruch Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz to była jej "indywidualna decyzja".

Sam polityk dowiedział się o niej z mediów społecznościowych. - Rozumiem i szanuję tę decyzję. Kilka ostatnich dni to była nieustanna krytyka minister - mówił nam Gramatyka.

Dopytywany, czy zostaje w rządzie odpowiedział krótko: - Dlaczego mam odchodzić? Mam wiele rozpoczętych spraw do dokończenia.

I podkreślił, że Polska 2050 pozostaje w koalicji rządzącej.

Łukasz Szpyrka, Łukasz Rogojsz, Tomasz Walczak



