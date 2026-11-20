W skrócie
- Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu spadły dwa rosyjskie pociski oraz jeden dron, jednak szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że nikt nie ucierpiał.
- Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham oraz minister obrony Wes Streeting potępili naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej, nazywając je rosyjską prowokacją.
- Przedstawiciele Francji, Niemiec, Węgier, Litwy oraz przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa wyrazili pełną solidarność z Polską po incydencie.
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Do Polski, otwiera się w nowym oknie z niemal całej Europy, otwiera się w nowym oknie płynął głosy wsparcia po tym, jak nad ranem na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu rozbiły się dwa rosyjskie pociski i jeden dron.
Premier Wielkiej Brytanii, otwiera się w nowym oknie Andy Burnham, otwiera się w nowym oknie powiedział, że wtargnięcie w polską przestrzeń powietrzną jest absolutnie niedopuszczalne i bezwarunkowo je potępia. - Z brytyjskiej perspektywy pragnę przekazać wyrazy pełnej solidarności premierowi Donaldowi Tuskowi, otwiera się w nowym oknie oraz narodowi polskiemu. Zawsze będziemy was wspierać na wszelkie możliwe sposoby - podkreślił.
Głos zabrał również minister obrony Wielkiej Brytanii Wes Streeting. Według niego "to, co się zdarzyło nad ranem, jest kolejnym przykładem prowokacji rosyjskich, które mają podzielić Europę" i odstraszyć przed pomocą Ukrainie, otwiera się w nowym oknie.
- Wysyłamy taki sygnał, że Europy nie da się przestraszyć. Nie pozwolimy Putinowi, żeby podzielił nasz kontynent i wiemy, że linia frontu w Ukrainie to linia frontu broniąca demokracji i wolności w całej Europie - podkreślił.
Europejscy przywódcy po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. "Nikt nie złamie naszej jedności"
Incydent skomentowała również minister sił zbrojnych i weteranów Republiki Francuskiej Catherine Vautrin. Zapewniła ona, że Francja, otwiera się w nowym oknie stoi ramię w ramię z Polską. - Nikt nie złamie naszej jedności. Bardzo istotne jest to, żebyśmy wszyscy stali tutaj u boku Polski - oświadczyła.
"Rosyjskie obiekty ponownie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. To kolejna z serii rosyjskich prowokacji. Zamiast sygnalizować gotowość do negocjacji, Putin wysyła przeciwny sygnał - stawia na konfrontację. Stoimy zdecydowanie u boku Polski, naszego sąsiada i sojusznika w NATO, otwiera się w nowym oknie" - taki wpis pojawił się z kolei na profilu niemieckiego MSZ na portalu X.
"Głęboką solidarność z Polską i Polakami" wyraził również przewodniczący Rady Europejskiej, otwiera się w nowym oknie Antonio Costa, otwiera się w nowym oknie. - Rosja, otwiera się w nowym oknie, zamiast wykazać chęć zaangażowania się w rozmowy pokojowe, niestety nadal rozpowszechnia groźby i urzeczywistnia ataki przeciwko państwom członkowskim UE, otwiera się w nowym oknie. Rosja zmierza w złym kierunku - powiedział. Solidarność z Polską wyraziła również przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
Europa wspiera Polskę. "Nie udało się nas zastraszyć"
Głos wsparcia dla Polski płynie też z Węgier, otwiera się w nowym oknie. Szefowa tamtejszego MSZ Anita Orban zdecydowanie potępiła naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej i stwierdziła, że takie incydenty stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy i nie można ich tolerować.
"Węgry zdecydowanie stoją po stronie Polski i jej obywateli. Wyrażam pełną solidarność z Radosławem Sikorskim, otwiera się w nowym oknie" - zaznaczyła Orban.
W zamieszczonym na tej samej platformie komunikacie MSZ Węgier stwierdziło, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej "budzi dodatkowy niepokój". "Wyrażamy solidarność z naszymi partnerami oraz sojusznikami z NATO" - napisano.
Incydent skomentował również prezydent Litwy, otwiera się w nowym oknie Gitanas Nauseda, otwiera się w nowym oknie. "Jeśli rosyjski pocisk miał być formą groźby, to nie udało mu się nas zastraszyć. Litwa stoi ramię w ramię z Polską i Ukrainą" - zapewnił. Jak zaznaczył, "naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję pokazuje, że rosyjska agresja zagraża całej Europie".
Rosyjskie obiekty wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną, nad ranem rozbrzmiały alarmy. W dwóch miejscach na Podkarpaciu i jednym na Lubelszczyźnie spadły rakiety oraz najprawdopodobniej dron odrzutowy.
Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał, że w wyniku działań Rosji, na terytorium Polski nikt nie ucierpiał. Dodał, że nie ma także zgłoszeń o zniszczeniach infrastruktury, w tym tej krytycznej.