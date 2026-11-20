W skrócie Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu spadły dwa rosyjskie pociski oraz jeden dron, jednak szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że nikt nie ucierpiał.

Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham oraz minister obrony Wes Streeting potępili naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej, nazywając je rosyjską prowokacją.

Przedstawiciele Francji, Niemiec, Węgier, Litwy oraz przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa wyrazili pełną solidarność z Polską po incydencie.

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Do Polski, otwiera się w nowym oknie z niemal całej Europy, otwiera się w nowym oknie płynął głosy wsparcia po tym, jak nad ranem na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu rozbiły się dwa rosyjskie pociski i jeden dron.

Premier Wielkiej Brytanii, otwiera się w nowym oknie Andy Burnham, otwiera się w nowym oknie powiedział, że wtargnięcie w polską przestrzeń powietrzną jest absolutnie niedopuszczalne i bezwarunkowo je potępia. - Z brytyjskiej perspektywy pragnę przekazać wyrazy pełnej solidarności premierowi Donaldowi Tuskowi, otwiera się w nowym oknie oraz narodowi polskiemu. Zawsze będziemy was wspierać na wszelkie możliwe sposoby - podkreślił.

Głos zabrał również minister obrony Wielkiej Brytanii Wes Streeting. Według niego "to, co się zdarzyło nad ranem, jest kolejnym przykładem prowokacji rosyjskich, które mają podzielić Europę" i odstraszyć przed pomocą Ukrainie, otwiera się w nowym oknie.

- Wysyłamy taki sygnał, że Europy nie da się przestraszyć. Nie pozwolimy Putinowi, żeby podzielił nasz kontynent i wiemy, że linia frontu w Ukrainie to linia frontu broniąca demokracji i wolności w całej Europie - podkreślił.

Europejscy przywódcy po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. "Nikt nie złamie naszej jedności"

Incydent skomentowała również minister sił zbrojnych i weteranów Republiki Francuskiej Catherine Vautrin. Zapewniła ona, że Francja, otwiera się w nowym oknie stoi ramię w ramię z Polską. - Nikt nie złamie naszej jedności. Bardzo istotne jest to, żebyśmy wszyscy stali tutaj u boku Polski - oświadczyła.

"Rosyjskie obiekty ponownie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. To kolejna z serii rosyjskich prowokacji. Zamiast sygnalizować gotowość do negocjacji, Putin wysyła przeciwny sygnał - stawia na konfrontację. Stoimy zdecydowanie u boku Polski, naszego sąsiada i sojusznika w NATO, otwiera się w nowym oknie" - taki wpis pojawił się z kolei na profilu niemieckiego MSZ na portalu X.

"Głęboką solidarność z Polską i Polakami" wyraził również przewodniczący Rady Europejskiej, otwiera się w nowym oknie Antonio Costa, otwiera się w nowym oknie. - Rosja, otwiera się w nowym oknie, zamiast wykazać chęć zaangażowania się w rozmowy pokojowe, niestety nadal rozpowszechnia groźby i urzeczywistnia ataki przeciwko państwom członkowskim UE, otwiera się w nowym oknie. Rosja zmierza w złym kierunku - powiedział. Solidarność z Polską wyraziła również przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Europa wspiera Polskę. "Nie udało się nas zastraszyć"

Głos wsparcia dla Polski płynie też z Węgier, otwiera się w nowym oknie. Szefowa tamtejszego MSZ Anita Orban zdecydowanie potępiła naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej i stwierdziła, że takie incydenty stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy i nie można ich tolerować.

"Węgry zdecydowanie stoją po stronie Polski i jej obywateli. Wyrażam pełną solidarność z Radosławem Sikorskim, otwiera się w nowym oknie" - zaznaczyła Orban.

W zamieszczonym na tej samej platformie komunikacie MSZ Węgier stwierdziło, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej "budzi dodatkowy niepokój". "Wyrażamy solidarność z naszymi partnerami oraz sojusznikami z NATO" - napisano.

Incydent skomentował również prezydent Litwy, otwiera się w nowym oknie Gitanas Nauseda, otwiera się w nowym oknie. "Jeśli rosyjski pocisk miał być formą groźby, to nie udało mu się nas zastraszyć. Litwa stoi ramię w ramię z Polską i Ukrainą" - zapewnił. Jak zaznaczył, "naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję pokazuje, że rosyjska agresja zagraża całej Europie".

Rosyjskie obiekty wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną, nad ranem rozbrzmiały alarmy. W dwóch miejscach na Podkarpaciu i jednym na Lubelszczyźnie spadły rakiety oraz najprawdopodobniej dron odrzutowy.

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał, że w wyniku działań Rosji, na terytorium Polski nikt nie ucierpiał. Dodał, że nie ma także zgłoszeń o zniszczeniach infrastruktury, w tym tej krytycznej.



