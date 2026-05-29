W skrócie Sejm wyraził zgodę na pociągnięcie Zbigniewa Ziobry do odpowiedzialności karnej głosami 238 posłów za, 191 przeciw.

Wniosek o uchylenie immunitetu Ziobry został złożony w związku z jego wypowiedziami na komisji śledczej ds. Pegasusa wobec Doroty Wysockiej-Schnepf.

Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, współpracuje z Telewizją Republika i jest podejrzany o popełnienie 26 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W piątek w Sejmie odbyło się głosowanie ws. pociągnięcia do odpowiedzialności karnej Zbigniewa Ziobry.

Wniosek ws. uchylenia immunitetu byłego szefa MS został złożony w imieniu dziennikarki TVP Doroty Wysockiej-Schnepf.

238 posłów głosowało "za", a 191 było "przeciw", w związku z czym Sejm taką uchwałę przyjął.

Wniosek o uchylenie immunitety Ziobry. Zeznania podczas komisji ds. Pegasusa

Wniosek o uchylenie immunitetu Ziobry został złożony, w związku z treścią zeznań byłego ministra sprawiedliwości na posiedzeniu sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa z września 2025 roku.

Mec. Wojciech Łączewski, będący wówczas na posiedzeniu komisji w imieniu dziennikarki Doroty Wysockiej-Schnepf powiedział, że Ziobro "zamiast trzymać się odpowiadania na pytania i zeznawać co do faktów (…) pozwolił sobie na oceny" i "wypowiedział pod adresem oskarżycielki prywatnej słowa, że media są teraz z panią Schnepf jeszcze gorsze, niż były wcześniej", a jej nazwisko "kojarzy mu się rodzinnie z tego tytułu, że brat dziadka pani Schnepf skazał bliską osobę na karę dożywotniego pozbawienia wolności" i że "to jest w rodzinie pani oskarżycielki prywatnej 'tradycja, w związku z czym reprezentuje inne światy'".

Jego zdaniem tego rodzaju słowa "pomawiają Dorotę Schnepf o postępowanie i właściwości, które mogą ją poniżyć i narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu dziennikarza", ponieważ posiedzenie komisji było transmitowane.

Dodał, że obaj dziadkowie dziennikarki nigdy nie byli sędziami i żaden z nich "nigdy nie pracował w wymiarze sprawiedliwości nawet w szerokim znaczeniu tego słowa". Oskarżycielka, jak dodał, na początku wysłała do Ziobry pismo przedprocesowe z prośbą o sprostowanie swojej wypowiedzi i przeprosiny. Jak dodał, Ziobro nie zareagował na te słowa i nie przeprosił.

Sprawą zajęła się sejmowa komisja regulaminowa, która 13 maja przegłosowała zarekomendowanie Sejmowi uchylenie immunitetu byłemu szefowi MS w związku z prywatnym aktem oskarżenia skierowanym przez dziennikarkę Dorotę Wysockiej-Schnepf.

Zbigniew Ziobro w USA. Współpracuje z Telewizją Republika

W maju Zbigniew Ziobro powiadomił, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej przez kilka miesięcy przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów premiera Viktora Orbana otrzymał ochronę międzynarodową.

Na miejscu polityk współpracuje z Telewizją Republika, wcielając się w rolę komentatora. Były minister sprawiedliwości jest podejrzany m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywanie stanowiska do działań o charakterze przestępczym.

Według śledczych Ziobro popełnił 26 przestępstw związanych z funkcjonowaniem Funduszu Sprawiedliwości, m.in. wydawanie swoim podwładnym poleceń łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z FS, ingerowanie w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczanie do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.





Rząd chce dopłacać do ZUS artystom. Fogiel w ''Graffiti'': Ten problem istnieje, ale w tej formule to bubel prawny Polsat News