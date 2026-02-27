W skrócie Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy wdrażającej program SAFE.

Ustawa po głosowaniu trafiła do prezydenta Karola Nawrockiego, który ma 21 dni na decyzję.

Program SAFE przewiduje korzystne pożyczki na wydatki obronne, jednak pojawiły się obawy dotyczące mechanizmu warunkowości.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Po zakończeniu głosowania marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że jeszcze tego samego dnia przekaże ustawę do podpisania prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Po jej otrzymaniu głowa państwa będzie miała 21 dni na podjęcie decyzji w sprawie tego rozwiązania.

Sejm zdecydował ws. SAFE. Los ustawy zależy od Karola Nawrockiego

Decyzja w sprawie programu SAFE została podjęta podczas piątkowego posiedzenia Sejmu. W jego trakcie posłowie pochylili się nad poprawkami, które do dotyczącej go ustawy zaproponował Senat.

W ramach prac odbyły się trzy głosowania - tylko w przypadku jednego z nich przeciwko poprawce głosowali wszyscy obecni posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Pozostałe zostały przyjęte zdecydowaną większością głosów.

Senackie poprawki dotyczą zapewnienia m.in., że spłata pożyczki nie będzie finansowana z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, a także wprowadzają obowiązek kontroli antykorupcyjnej i kontrwywiadowczej przez ABW, SKW i CBA wykorzystania środków finansowych z SAFE oraz sprawozdawczości prowadzenia tej kontroli.

Program SAFE. Sejm zdecydował ws. poprawek Senatu

Unijny program dozbrajania SAFE zakłada, że polski rząd będzie mógł skorzystać z ok. 43,7 mld euro w postaci korzystnie oprocentowanych pożyczek. Uzyskane w ten sposób pieniądze mają zostać przeznaczone na inwestycje w obronność.

Jego przyjęcie to temat wzbudzający gwałtowne dyskusje na polskiej scenie politycznej. Strona rządowa podkreśla korzyści dla bezpieczeństwa Polski i krajowego przemysłu obronnego, które program przyniesie.

Opozycja z kolei obawia się przede wszystkim tzw. mechanizmu warunkowości, który mógłby potencjalnie doprowadzić do zablokowania wypłaty środków. Podobne wątpliwości zgłasza także otoczenie prezydenta Karola Nawrockiego.

- Podstawową zasadą budowy bezpieczeństwa jest pewność. Musimy mieć pewność, że te środki nie będą wstrzymane czy zawieszone - podkreślała w środę głowa państwa.

"Wydarzenia": Ukłon Brauna w stronę Indii. Zaskoczeni są nawet jego wyborcy Polsat News