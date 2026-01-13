W skrócie Polska 2050 unieważniła swoje wewnętrzne głosowanie z powodu problemów technicznych, mimo wcześniejszych udanych głosowań na tej samej platformie.

Interankiety, dostawca narzędzia do głosowań, nie potwierdził wystąpienia żadnych awarii ani błędów po swojej stronie.

W partii pojawiają się spekulacje, jednak lider Szymon Hołownia stanowczo wyklucza możliwość manipulacji, a sprawa jest wyjaśniana.

Polska 2050 w poniedziałek wieczorem miała wybrać nowe władze w partii. W drugiej turze wewnętrznych wyborów stanęły przeciwko sobie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska. Głosowanie miało odbyć się w formie zdalnej - dokładnie tak samo jak w pierwszej turze. Coś jednak poszło nie tak, bo finalnie głosowanie unieważniono.

Co się stało? "Z powodu nieprzewidzianych problemów technicznych, niezależnych od Krajowej Komisji Wyborczej, doszło do przedwczesnego zamknięcia systemu głosowania. W związku z tym II tura wyborów Przewodniczącego Partii Polska 2050 z 12 stycznia 2026 r. została w całości unieważniona" - przekazał poseł Marcin Skonieczka.

Wybory w Polsce 2025 unieważnione. Ferment w partii

Kłopot w tym, że fraza "nieprzewidziane problemy techniczne" powoduje, że w partii powstają liczne domysły. Część polityków powątpiewa czy system rzeczywiście nie dał rady, bo Polska 2050 w przeszłości korzystała z niego wielokrotnie.

- Z tego systemu korzystamy od dawna. Mnóstwo firm korzysta z Interankiety. Dlaczego nigdy nie słyszeliśmy o problemach technicznych, a akurat u nas, przy głosowaniu przez 600 osób, te problemy się pojawiły? - zastanawia się w rozmowie z Interią jeden z polityków tej formacji.

Nasz rozmówca nie dowierza, by był to przypadek i zwykły problem techniczny, choć nie wskazuje, kto mógłby być odpowiedzialny za komplikacje.

- Była komisja konkursowa, były dwie żywo tym zainteresowane kandydatki. Jest też sam Hołownia, który wobec tego wszystkiego może chcieć wrócić. To kompromitacja. A cała sytuacja powoduje, że być może cała procedura rozpocznie się od początku. Wszyscy zaczną z czystą kartą - podkreśla polityk Polski 2050.

Wybory w Polsce 2050. Hołownia: Wykluczam manipulacje

Sam Hołownia w Sejmie przekonywał, że nikt z partii nie manipulował przy narzędziu wyborczym. Powtarzał to wielokrotnie. - Manipulacje? To niemożliwe. System był zamknięty. W komisji wyborczej zasiadają ludzie spoza politycznej nawalanki. Wykluczam polityczne manipulacje na 200 procent. Nie sposób nawet, by ktoś z komisji zainicjował 26 tys. wejść w krótkim czasie. To przyszło najprawdopodobniej z zewnątrz, czekamy na potwierdzenie. Zadziało się coś, co nie miało prawa mieć miejsca - podnosił Hołownia.

- Sprawdziłem, że kupiliśmy odpowiedni pakiet, wszystko było w porządku - dodawał. - Pośpiech w gaszeniu pożaru jest gorszy od samego pożaru. Jakim narzędziem mamy powtarzać drugą turę? Chcemy by zamknęło się to w ciągu kilkunastu dni - zapowiedział.

Tymczasem o wyjaśnienie sprawy zwróciliśmy się do właściciela serwisu Interankiety. To z usług tego serwisu skorzystała Polska 2050.

Polska 2050 i anulowane wybory. Interankiety: Nie odnotowaliśmy awarii

W odpowiedzi na naszą prośbę otrzymaliśmy oświadczenie, z którego wynika, że Interankiety nie odpowiadały za proces wyborczy w Polsce 2050, a partia jedynie wykupiła w serwisie pakiet usług w tzw. systemie Software as a Service.

"Oznacza to, że Polska 2050 samodzielnie stworzyła głosowanie, skonfigurowała i przeprowadziła" - czytamy w oświadczeniu.

"Świadczymy również usługi kompleksowego przeprowadzania głosowań, jednak w opisywanej sytuacji Polska 2050 nie skorzystała z tej formy współpracy" - przekonuje właściciel serwisu, który - jak podkreśla - od lat współpracuje z tą formacją.

Firma przekonuje, że jej rozwiązania są bezpieczne i stabilne. "Na ten moment nie odnotowaliśmy żadnych błędów ani awarii po stronie naszej infrastruktury lub kodu. Kwestie związane z przebiegiem wczorajszego głosowania (nadmierna liczba oddanych głosów) są obecnie wyjaśniane bezpośrednio z klientem" - czytamy.

Pełna treść oświadczenia przesłanego Interii:

"Oświadczenie w sprawie głosowania przeprowadzonego w partii Polska 2050 za pośrednictwem serwisu Interankiety (Platforma Responsly)

Potwierdzamy, że w przestrzeni publicznej pojawiły się informacje - w tym link do formularza głosowania - wskazujące na wykorzystanie naszego systemu do przeprowadzenia wewnętrznego głosowania w partii Polska 2050.

Jednocześnie podkreślamy, że Interankiety (platforma Responsly) w tym przypadku zostało wykorzystane w modelu usługi SaaS (Software as a Service) - czyli użytkownik samodzielnie zakłada konto, opłaca oraz przeprowadza głosowanie. Oznacza to, że Polska 2050 samodzielnie stworzyła głosowanie, skonfigurowała i przeprowadziła.

Świadczymy również usługi kompleksowego przeprowadzania głosowań, jednak w opisywanej sytuacji Polska 2050 nie skorzystała z tej formy współpracy. Nasza platforma umożliwia przeprowadzanie głosowań w wielu trybach i konfiguracjach, w tym z wykorzystaniem indywidualnych haseł, unikalnych linków przesyłanych e-mailem, SMS-em lub za pośrednictwem komunikatorów (np. WhatsApp), a także w formie głosowań anonimowych, przy jednoczesnym technicznym zabezpieczeniu zasady 'jedna osoba - jeden głos'. System ten od lat wykorzystywany jest przez wielu klientów i pozostaje stabilny oraz bezpieczny.

Na ten moment nie odnotowaliśmy żadnych błędów ani awarii po stronie naszej infrastruktury lub kodu. Kwestie związane z przebiegiem wczorajszego głosowania (nadmierna liczba oddanych głosów) są obecnie wyjaśniane bezpośrednio z klientem. Partia Polska 2050 jest naszym wieloletnim klientem i dobrze zna nasze narzędzie. Dotychczas bezproblemowo przeprowadzali głosowania za pomocą naszej platformy".

Łukasz Szpyrka

