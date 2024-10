- Dziś głosowanie przez internet nie ma sensu. To narażanie się na zbędne ryzyko - powiedział PAP wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka (Polska2050-TD). - Moim zdaniem w Polsce nigdy nie zagłosujemy w ten sposób - dodał.

Jak zaznaczył polityk, niepotrzebnie wystawiamy się na ryzyko zhakowania systemów , które służyłyby do głosowania przez internet. - Mamy nierozwiązany temat tajności takiego głosowania - tłumaczył.

- Jeżeli głosowanie przez internet miałoby być argumentem do podniesienia frekwencji, to w ostatnich wyborach parlamentarnych i tak wyniosła ona ponad siedemdziesiąt procent. To jest w ogóle niepotrzebne - przekazał Gramatyka.