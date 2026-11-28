W skrócie Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, uzasadniając to obawą przed rolą urzędnika jako cenzora treści w internecie.

Prezydent podkreślił, że decyzje o tym, czy dana treść jest przestępstwem, należą wyłącznie do wymiaru sprawiedliwości i niezawisłych sędziów, a nie do urzędników.

Według sondażu United Surveys IBRiS, 48,2 proc. Polaków popiera decyzję prezydenta, podczas gdy 46,8 proc. ankietowanych jest przeciwnych jego działaniom.

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Karol Nawrocki zawetował ustawę o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja miała wdrażać część unijnego aktu o usługach cyfrowych (DSA) i określać zasady blokowania nielegalnych treści w internecie.

- Wróciło widmo urzędnika cenzora, który będzie podejmował decyzje, co wolno, a czego nie wolno w internecie. Rolą urzędnika nie jest oferowanie wyroków o tym, czy dana treść była przestępstwem, czy nie. To jest wyłącznie kompetencja wymiaru sprawiedliwości i niezawisłych sędziów - mówi prezydent, tłumacząc swoją decyzję.

Weto Karola Nawrockiego. Polacy podzieleni w sondażu

W sondażu United Surveys IBRiS dla Wirtualnej Polski opinie dotyczące prezydenckiego weta rozłożyły się niemal po równo.

Poparcie dla decyzji głowy państwa wyraziło 48,2 proc. uczestników badania. Zdecydowanie pozytywnie oceniło ją 32,8 proc. respondentów, natomiast 15,4 proc. uznało, że była raczej słuszna.

Niewiele mniej, bo 46,8 proc. ankietowanych, nie zgadza się z decyzją prezydenta. Weto za zdecydowanie niesłuszne uważa 31,2 proc. badanych, a kolejne 15,6 proc. skłania się ku odpowiedzi "raczej niesłuszne".

Pozostałe 5 proc. respondentów nie wyraziło jednoznacznej opinii w tej sprawie.

Polacy ocenili weto Nawrockiego. Tak wskazali najmłodsi

Podział odpowiedzi według wieku pokazuje, że stosunek do prezydenckiego weta wyraźnie różni się w zależności od pokolenia. Najwięcej zwolenników tej decyzji jest wśród osób mających 30-39 lat (57 proc.) oraz 40-49 lat (56 proc.). W pierwszej z tych grup odnotowano również najwyższy wynik odpowiedzi "zdecydowanie tak" - wskazało ją aż 44 proc. ankietowanych.

Inaczej wyglądają wyniki wśród najmłodszych uczestników sondażu, czyli osób w wieku 18-29 lat. Opinie w tej grupie są niemal równo podzielone: 49 proc. badanych popiera weto, a 52 proc. je krytykuje. Co istotne, żaden z respondentów w tym przedziale wiekowym nie wybrał odpowiedzi "trudno powiedzieć".

Przewaga przeciwników prezydenckiej decyzji widoczna jest natomiast wśród osób w wieku 50-59 oraz 60-69 lat. W obu grupach weto negatywnie ocenia po 55 proc. ankietowanych. W tych przedziałach wiekowych przeważają więc opinie zbieżne ze stanowiskiem rządu, wskazującego na potrzebę walki z oszustwami i nielegalnymi treściami.

Wśród najstarszych respondentów, mających co najmniej 70 lat, ponownie nieznacznie więcej jest zwolenników weta - popiera je 51 proc., a przeciwnych jest 46 proc.

Nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji. Celem zmian było wprowadzenie procedury, dzięki której możliwe byłoby szybkie wydawanie nakazów ograniczających dostęp do treści naruszających prawo w internecie, przy jednoczesnym poszanowaniu praw użytkowników sieci.

Jeszcze przed decyzją prezydenta Monika Rosa, posłanka KO i przewodnicząca sejmowej Komisji ds. Dzieci i Młodzieży, zwróciła się do Marty Nawrockiej z prośbą o interwencję u męża.



