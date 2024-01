Lech Wałęsa ułaskawił ganstera. Tłumaczy się

Lech Wałęsa zdecydował odnieść się do publikacji w mediach, dając do zrozumienia, że nie chce, by porównywać jego decyzję z tą podjętą przez prezydenta Dudę względem Kamińskiego i Wąsika. "Ja uniewinniłem 'Słowika', bo wstawili się za nim wiarygodni - przede wszystkim wtedy - księża. Musiałem komuś wierzyć, 'Słowika' nie znałem".

Wałęsa dodał, że nie uczestniczył w procederze, do którego miało dojść w związku ze sprawą gangstera - "nie otrzymał za ułaskawienie żadnych pieniędzy". Bliscy współpracownicy byłego prezydenta rzekomo mieli przyjąć łapówkę za to, by doprowadzić do uwolnienia "Słowika" i podsunąć Wałęsie dokumenty do podpisu.