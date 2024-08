- Ona jest częścią jakiegoś kulturowego... częścią dorobku kulturowego - powiedział o wulgarnej piosence na Campusie Polska europoseł Lewicy Krzysztof Śmiszek, wykonując w tym momencie gest cudzysłowu. - No nie wiem, czy to tak można nazwać - dodał błyskawicznie, szukając lepszego sformułowania. Tyle jednak wystarczyło, by słowa polityka poniosły się w sieci. Na wypowiedź Śmiszka w Polsat News reagują internauci, ale i sami politycy PiS.