W skrócie Para prezydencka złożyła Polakom życzenia wielkanocne, podkreślając triumf dobra nad złem, prawdy nad kłamstwem oraz wolności nad zniewoleniem.

Donald Tusk nawiązał w życzeniach do globalnych kryzysów i zaapelował, by nie tracić wiary w siebie, bliskich i kraj.

Jarosław Kaczyński życzył Polakom zwycięstwa dobra nad złem, siły i nadziei w życiu osobistym i narodowym.

- Chrystus zmartwychwstał i żyje - rozpoczął tradycyjnie Karol Nawrocki wielkanocne życzenia. - Niech ta radosna nowina napełni optymizmem i nadzieją wszystkie polskie domy w naszym kraju i poza jego granicami - powiedziała Marta Nawrocka w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Prezydent przypomniał także słowa wielkanocnej pieśni "Zwycięzca śmierci", zwracając uwagę, że jej słowami "opisujemy najgłębszą tajemnicę chrześcijaństwa".

Wielkanoc. Para prezydencka złożyła Polakom życzenia świąteczne

- Głosimy triumf dobra nad złem, prawdy nad kłamstwem, wolności nad zniewoleniem i podporządkowaniem - powiedział Karol Nawrocki.

Pierwsza dama życzyła natomiast z okazji Świąt Wielkanocnych "wszelkiej pomyślności, radosnych spotkań w gronie najbliższych oraz wielu chwil wypełnionych spokojem i życzliwością".

- Przepięknych pisanek, smacznych mazurków i mokrego, ale też rozważnego dyngusa. Wesołych świąt! - życzyła para prezydencka.

Życzenia wielkanocne polityków. Donald Tusk o "podważaniu odwiecznych reguł"

W Wielką Sobotę swoje życzenia złożył z kolei premier Donald Tusk. Szef rządu postanowił osadzić je w kontekście globalnych kryzysów, przypominając słowa utworu "Dziwny jest ten świat" Czesława Niemena.

- Już za chwilę przy świątecznych stołach będziemy komentować zaniepokojeni, czasem wręcz zaskoczeni, kolejne zdarzenia, które potwierdzają aktualność tych słów. Bo rzeczywiście, każdy dzień przynosi nowe niespodzianki - mówił premier.

Tusk nadmienił, że "podważane są odwieczne reguły i fundamenty naszej politycznej wspólnoty, a wielcy tego świata zaskakują nas najbardziej niedorzecznymi działaniami. I tylko wojna pozostaje tym samym, niezmiennym złem, co zawsze".

- Nawet jeśli jesteście zmęczeni, zniechęceni i zaniepokojeni, nie traćcie wiary w samych siebie, w swoich bliskich i w swój kraj - zakończył szef rządu, podkreślając, że "dopóki jesteśmy razem, nikt i nic nas nie złamie".

Jarosław Kaczyński życzył Polakom "zwycięstwa dobra nad złem"

Życzenia wielkanocne opublikował także prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

- Przed nami święta Wielkiej Nocy, najważniejsze święta chrześcijańskie. Święta zwycięstwa życia nad śmiercią, zwycięstwa nadziei nad zwątpieniem. Święta, które powinny budować w nas nadzieję, siłę i wiarę w to, że wszelkie trudności mogą być przełamane - powiedział Jarosław Kaczyński, dodając, że "w naszych rodzinach, życiu społecznym i narodowym, zło może przegrać, a zwycięstwo odnieść może dobro".

- Tego państwu życzę w życiu osobistym, waszych rodzinach. Tego życzę państwu w naszym wspólnym narodowym życiu. Życzę siły, nadziei i zwycięstwa dobra nad złem - dodał prezes PiS.

